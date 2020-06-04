Ünlü porno yıldızı, şaman ayinindeki esrarengiz ölümle bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

Ünlü İspanyol porno yıldızı Nacho Vidal, 2019 yılında bir kişinin ölümüne sebep olan bir şaman ritüeliyle bağlantıları olduğu şüphesiyle iki kişiyle birlikte gözaltına alındı.

2019'un Temmuz ayında yapılan şaman ayininde bir moda fotoğrafçısı zehirli bir kurbağanın zehrini soluyarak hayatın kaybetmişti.

İspanya polisinin açıklamasına göre dün iki adam ve bir kadın bu olayla bağlantılı olarak "kasıtsız adam öldürme" ve "kamu sağlığı kurallarını ihlal etme" şüphesiyle gözaltına alındı.

Açıklamaya göre ritüele katılanların bağımlılıklarını yenmek için alternatif tıbba başvurdukları düşünülüyor. Polis, bu tür ritüellerin tahmin edildiğinden çok daha tehlikeli olabileceğini belirtti.

Vidal'in avukatı Daneil Salvador, fotoğrafçının ölümünün üzücü olduğunu ancak bir kaza sonucu meydana geldiğini ifade etti. Salvador, müvekkilinin ritüelde şamanlık yaptığı iddialarını reddetti ve fotoğrafçının zehri kendi rızasıyla soluğunu ifade etti.

Ritüelde kullanılan zehir Colorado nehir kurbağası olarak da bilinen 'bufo alvarius'a ait olduğu belirtildi.