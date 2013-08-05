Ünlü porno yıldızı Rocco'dan cinsellik tavsiyeleri

İtalyan porno yıldızı Rocco Siffredi, ‘aşk ateşi sönen’ çiftlere yardımcı olmak için bir televizyon programı yapacak. Ekim ayında Cielo kanalında yayınlanmaya başlayacak olan programın adı ise ‘Ci pensa Rocco’ (Rocco halleder).

Övgü Pınar'ın milliyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Rocco, sunuculuğunu da üstleneceği programda aşkları süren ancak ‘yatak odaları durağanlaşan’ çiftlere destek olacak. Aktör, kriz yaşayan çiftlere cinsel tavsiyeler vermenin yanı sıra, seks tekniklerini de illüstrasyonlarla anlatacak.

Katılımcı çiftler aranıyor

Program için halen katılımcı çift arayışı ise sürüyor. 49 yaşındaki Rocco, bir röportajda potansiyel katılımcılara seslenerek “Eğer birbirine aşık ama tutku azalmasından mustarip bir çiftseniz, bu program sizin için” diyor. Rocco, çiftlerin aşk hayatını canlandırmak gibi büyük bir sorumluluğun altına girmekten dolayı ne hissettiği sorusuna ise “insanların bana güvenmesi büyük bir zevk ama ben yalnızca bir porno yıldızıyım” diyor.