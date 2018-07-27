Ünlü porno yıldızı: Ailem bana hiçbir zaman sırtını dönmedi

Dünyanın en ünlü porno yıldızlarından Angela White, içinde bulunduğu endüstriye ilk girdiğinde ailesinin gösterdiği tepkiyi takipçileriyle paylaştı.

Ailesinin, yaptığı kariyer tercihini ‘sert’ bulduğunu ifade eden oyuncu, porno filmlerinde oynamaya başladığında henüz 14 yaşında olduğunun da altını çizdi. Ailesinin kendisine hiçbir zaman sırt çevirmediğini de söyleyen 33 yaşındaki White, özellikle annesinin ilk zamanlarda ‘endişelendiğini’ ekledi.

"Negatif tepki gösterdiği takdirde de beni durduramayacağını biliyordu"

Porno yıldızı, ailesinin korkularının porno endüstrisine dair klişelerinden kaynaklandığını dile getirdi. White’ın babası ise kızının yaptığı tercihe hiçbir zaman sertçe muhalefet etmemiş, endişelerini dillendirmemiş:

“Ona söylediğim zaman pek reaksiyon göstermedi. Belki de bunu yapacağımı öngörüyordu ya da negatif tepki gösterdiği takdirde de beni durduramayacağını biliyordu.”

"Kabaklara bakarken garip garip izlemezken market alışverişimi yapmak istiyorum"

White, lise döneminde de cinselliği yoğun yaşadığını ve yeni tecrübeler peşinde koştuğunu söylemişti. Porno yıldızı, mesleği sebebiyle düzenli olarak kamera karşısında soyunmasına rağmen gün içerisinde daha ‘düşük bir profil’e sahip olduğunu söylüyor:

“Toplumda pek dikkat çekmek istemiyorum. Yalnızca kimse beni kabaklara bakarken garip garip izlemezken market alışverişimi yapmak istiyorum. Çünkü tek istediğim evde yemek yapmak. Kabaklarla da çılgınca şeyler yapmıyorum."