Ünlü Polonyalı yönetmen Andrzej Wajda öldü

Oskar ödüllü Polonyalı yönetmen Andrzej Wajda 90 yaşında hayatını kaybetti.

Wajda 1950'lerde kurulan "Polonya Film Okulu'nun önde gelen temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Kanal, Mermer Adam, Demir Adam ve Katyn gibi birçok filmi, Polonya'nın çalkantılı tarihinden ilham almıştı.

Wajda'ya 200 yılında, dünya sinemasında yaptığı katkı için Oscar Onur Ödülünü almıştı.

Filmlerinden dördü de, en iyi yabancı film oskarına aday gösterilmişti.

Demir Adam filmi de 1981'de Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü almıştı.

Wajda bir seferinde "Tanrı yönetmene iki göz vemiy. Biri kameradan bakmak, diğeri de etrafında olup biten her şeyin farkında olması için" demişti.