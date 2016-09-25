Ünlü polis şefini yumruklayan Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu tutuklandı

Ünlü kabadayı Dündar Kılıç’ın torunu, Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, bir gece kulübünde eski emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan’ı darp etti. Olay yerine gelen polis ekiplerine de saldıran Özbizerdik çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Ortaköy’de bir gece kulübünde dün gece yaşandı. T24'e konuşan Adil Serdar Saçan olayı şöyle anlattı:

"Arkadaşlarımla oturduğum masaya biri arkadan gelip 'Adil abi' diyerek seslendi. Döndüğümde yumruk atıp kaçtı. Olay bundan ibaret. Anladığım kadarıyla çok yoğun uyuşturucu ya da alkolün etkisindeydi. Zıplayıp duruyordu. Kendisini ilk anda tanıyamadım, tipi değişmiş. Ben onu 16 yaşından beri bilirim. Sonra polislere de saldırmış. Kendisinden şikâyetçi oldum"

Saçan, olayın ardından gözünde kanlanma olduğunu belirtti.

Olayın ardından gece kulübüne çağrılan polis ekiplerine de direnen Özbizerdik gözaltına alındı. Özbizerdik, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyette işlemleri süren Özbizerdik’in yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Onur Özbizerdik kimdir?

Onur Özbizerdik'in annesi Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç, babası ise Adanalı bir gece kulübü işletmecisi İhsan Özbizerdik. Annesi Uğur Kılıç, İhsan Özbizerdik'ten boşandıktan sonra bir diğer karanlık isim olan Alaattin Çakıcı ile evlendi.

Annesi 9 yaşında silah kullanmayı öğrenmişti

Uğur Kılıç, erkek egemenliğindeki bu karanlık camiada bile saygı duyulan, 9 yaşından beri çok iyi silah kullanan bir kadındı. Alaaddin Çakıcı ile çeşitli sebeplerden anlaşmazlıklara düştüler. Giderek gerilen ilişkileri 1994 yılının kasım ayında noktalandı. Tek celsede boşandılar. Fakat Alaaddin Çakıcı ve Uğur Kılıç arasındaki gerginlik, sürmekte olan bazı davalarda Uğur'un tanıklık yapacak olmasından dolayı devam etti.

Annesi gözleri önünde vuruldu, o gün Onur’un doğum günüydü

İddiaya göre Çakıcı, Uğur Kılıç'a son kez görüşme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Uğur Kılıç, buluşma yerine geldiğinde Çakıcı'nın şoförü tarafından vuruldu. Kendi silahına davranma fırsatı bile bulamadan 3 kez kurşunlanan Uğur Kılıç, olay yerinde can verdi. Annesi öldürülürken Onur Özbizerdik oradaydı ve o gün Onur'un doğumgünüydü. Tüm bu olaylara şahit olan Onur Özbizerdik 13 yaşındaydı.

İlk suçunu 15 yaşında işledi

Onur Özbizerdik, Alaaddin Çakıcı'ya yıllar sürecek bir kin güdecekti. Bu olaydan 2 yıl sonra ilk suçunu işledi. Aracını düzgün parketmediği' sebebiyle Acar Ünal'ı vurduğunda 15 yaşındaydı. Onur Özbizerdik bu olaydan sonra herhangi bir ceza almadı. Çünkü Ünal Acar, şikayetçi olmamıştı…

Güvenliği cinsel organından vurdu

16 Yaşına geldiğinde ise kendisini gece kulübüne almayan güvenlik görevlisini cinsel organından vurdu. Onur Özbizerdik, bu olaydan sonra da herhangi bir ceza almadı. Birkaç yıl sonra ise üvey babası Alaaddin Çakıcı'nın kardeşi, amcası Gencay Çakıcı'yı öldürtmek istedi. Bu olaydan sonra tutuklanan Onur Özbizerdik; "benim derdim Alaaddin Çakıcı ile, akrabalarıyla işim olmaz" açıklamasında bulundu.

2005 Yılında "küçük babaların kanlı çatışması" olarak basında yer bulan, pek çok kişinin öldüğü olaya adı karıştı. Bu olaydan hemen sonra yurtdışına kaçtı fakat yakalandı ve yeniden tutuklandı. Elbette ki kısa süre sonra yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Sedat Peker’in manevi oğlunu vurdu

2013 Yılında Sedat Peker'in manevi oğlu Olgun Peker'i vurdu. Bir barda oturup sohbet etmekte olan ikilinin arasında bilinmeyen sebeplerden tartışma çıkınca, görgü tanıklarının ifadesine göre Onur Özbizerdik, Olgun Peker'i bacağından vurdu. Fakat Olgun Peker "beni vuranı görmedim" diyerek Özbizerdik'ten şikayetçi olmadı.

Lakabı “Küçük baba”

"Babalık" mirası, dedesinden torununa geçmişti. Camiada adı "Küçük Baba" olarak geçiyordu. Son vukuatı ise kız arkadaşını hastanelik etmesi oldu. Son vukuatı ise kız arkadaşını hastanelik etmesi oldu. Hapisten çıktığı gün kız arkadaşını, kendisinden şikayetçi olması sebebiyle döven ve öldürmekle tehdit eden Özbizerdik, gene serbest kaldı. Çünkü kız arkadaşı şikayetini geri çekti.

Adil Serdar Saçan kimdir?

Polis Akademisi’ni 1985 yılında birincilikle bitiren Adil Serdar Saçan, 1998 yılında kurduğu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü görevinde 600'ü aşkın operasyonu yönetti. Nesim Malki cinayeti, Albayraklar Holding, BİT'ler, Akbil, Adnan Oktar, Telekulak ve şike soruşturmalarını yürüttü. Sedat Peker, Alaattin Çakıcı, Sedat Şahin, Ayvaz Korkmaz, Kürşat Yılmaz, Nuri ve Vedat Ergin kardeşlere yönelik operasyonlar yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerdeki yolsuzluklar, Akbil yolsuzluğu gibi soruşturmalarda imzası olan Saçan, şube müdürlüğü dönemde Emniyet içinde yeni hareket yapılanması konusundaki soruşturmayı yürüten isimdi. Saçan, Soruşturmadan elde ettiği bilgileri Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı’na verdi.

İşkence iddiaları

Saçan, Örümcek Ağı operasyonunda işadamı Erol Kohen'den rüşvet aldığı ve üniversite öğrencilerine işkence yaptığı iddiasıyla meslekten ihraç edildi. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Gökçen de, 22 Şubat 2000 tarihinde İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a, Saçan'ın gözaltına aldığı kişilere işkence ettiğini rapor etmiş ve görevden alınmasını talep etmişti.

Uluslararası Af Örgütü'nün 2004 yılındaki raporunda, işkence yapmak ve yetkisi altındaki işkenceyi görmezden gelmekle suçlanan Adil Serdar Saçan'ın meslekten ihracının çok önemli bir karar olduğu belirtildi. Saçan, hakkında açılan ve halen mahkemeleri süren soruşturmalar sebebiyle polislikten ihraç edildi.

Üzerine çöp konteyneri düştü

24 Haziran 2008 tarihinde İstanbul Güneşli Basın Ekspres Yolu'nda belediye çöp kamyonundan arabasının üzerine düşen çöp konteyneri nedeniyle oğlu ile birlikte ağır yaralandı.

23 Eylül 2008 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Saçan, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra 15 Ocak 2010 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiştir. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.