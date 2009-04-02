Ünlü playboya ağır suçlama

Oyuncu Mehmet Aslan ,şoförü ve arkadaşı hakkında, üniversiteli genci copla ‘Kemikleri kırılana kadar dövmek’ ten 10,5 yıl hapis cezası istendi



Aslan’ın Mobese kayıtlarında, genci bir polisin önünde copla dövdüğü ortaya çıktı..



Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan’ın oğlu Mehmet Aslan, 10,5 yıl hapis cezası şokuyla sarsıldı. Kadıköy Asliye Ceza Mahkemesi’ne taşınan olayın mağduru olan Timur Cihan Saylam, yılbaşı gecesi yaşanan olayı ilk kez konuştu..



“31 Aralık gecesi yılbaşını kutlamak için bir mekana gittik. Mehmet Aslan benim kız arkadaşımın kardeşiyle çıkıyordu, onlar da geldi. Mehmet’in kız arkadaşı yakın arkadaşımın eski sevgilisiydi.

Mehmet o gece bizim masaya doğru gelmek istedi ama geri döndü. Sonra ben tuvalete indim, Mehmet yanımdan geçerken ters bir hareket yapıp, laf etti. Bunun üzerine dışarıya çıktık. Peşimizden bir arkadaşı daha geldi. Şamdan’ın yan sokağında kavga çıktı fakat kısa sürede bitti. Sonra Mehmet yanıma gelip ’Cihan’cığım özür diliyorum, ben böyle bir şey yapar mıyım beni yanlış anladın. Yarın konuşalım’ diyerek arkadaşlarıyla çıktı.



Biz de sabaha karşı mekandan çıktık. Kız arkadaşımı Acıbadem’deki evine bırakırken Mehmet ve arkadaşları ışıklarda önümü kestiler. Ben kapıyı açtım. Mehmet arkasından ucu bilyeli bir cop çıkarıp kafama vurdu. Öbür kapıdan da şoförü girip vurmaya başladı. Yere düştüm suratıma tekme attılar. Orada polis de vardı. Mehmet polisin yanına gidip, konuştu. Polis olaya hiç müdahale etmedi. Bunların hepsi MOBESE görüntülerinde mevcut. Pazarcılar kavgayı ayırıp babamı aramışlar, buraları çok iyi hatırlamıyorum. Hastaneden çıkıp eve geçtiğimde Mehmet aradı. ’Kavgada sana ben vurmadım. Eğer vurduğum kanıtlanırsa etek giyerim, erkek değilim o zaman ’dedi.”



Savcılıkça hazırlanan iddianamede Mehmet Aslan, şoförü Recep Yılmaz ve Umut Özalp hakkında “yaralama ve kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde yaralamaktan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Dövmedim kavgayı ayırdım



Tutuksuz yargılanan Mehmet Aslan, olay gecesi kavgaya karışmadığını, üniversiteli genci Umut Özalp’in dövdüğünü kendisinin ise ayırdığını söyledi.



