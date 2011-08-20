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Yaşam

Ünlü piyanistin kasası çalındı

Ünlü piyanist Prof. Dr. Cana Gürmen’in evine giren hırsızlar yaklaşık 200 bin TL değerinde mücevheri çaldı.

20 Ağustos 2011 03:00



T24 - Beşiktaş Ulus’ta ikamet eden İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarları Müdürü ünlü piyanist Prof. Dr. Cana Gürmen’in evine giren hırsızlar yaklaşık 200 bin TL değerinde ziynet eşyası ve mücevherleri çalarak kaçtı. 





Olay Ulus Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No: 55-1’de geçen çarşamba meydana geldi. Hürriyet'in haberine göre, Prof.Dr.Cana Gürmen ile eşi Kartal Belediye Başkan danışmanı Nedim Gürmen sabah saatlerinde evden ayrılarak işe gittiler. Cana Günmen akşam saatlerinde eve geldi. Kapıyı açarak içeri giren Gürmen yatak odasının ve salonun dağınık olduğunu gördü. Mücevher kasasının bulunduğu odaya giden Günmen kasanın yerinde olmadığını fark etti. Gürmen hemen polisi aradı.



Roma dönemine ait yüzükte çalındı



Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Gürmen polise verdiği ifadesinde aralarında pırlanta tek taş ve mücevher setlerinin bulunduğu çok değerli eşyalarının çalındığını söyledi. Gürmen çalınanlar arasında manevi değeri olan Roma dönemine ait 2 adet ait akik yüzüklerinde bulunduğunu belirtti. Çalınan mücevher ve paraların toplam değerinin 200 bin TL olduğu öğrenildi.



Polis güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İki şüpheli şahsın apartmandan çıkış yaptığını belirledi. Polis ayrıca ev eşyaları üzerinde bulunan iki kişiye ait parmak izi de tespit etti. Soruşturma sürüyor.

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