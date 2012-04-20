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Yaşam

Ünlü oyuncuyu aktör arkadaşları parçalamış!

Hindistan sineması Bollywood’un genç yıldızı Meenakshi Thapar başı kesilerek öldürüldü.

20 Nisan 2012 01:54

 

Fidye için kaçırılan Bollywood oyuncusu Meenakshi Thapar'ın cesedi parçalanmış olarak bulundu. Cinayeti aktör arkadaşlarının işlediği ortaya çıktı
 
Olay, Thapar’ın son filmi “Heroine”in setinde Amit Jaiswal ile sevgilisi Preeti Surin adlı yeniyetme oyuncularla tanışmasıyla başladı.
 
İki oyuncu, Thapar’ın “ailem zengin” şeklinde asılsız sözlerini duyunca kaçırıp 1.5 milyon rupee (yaklaşık 50 bin TL) fidye istedi. Aile ancak 60 bin rupee (2 bin TL) toplayabildi. Bunun üzerine Thapar’ı öldüren fidyeciler genç yıldızın cep telefonunu alınca yakalandı.

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