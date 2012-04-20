Ünlü oyuncuyu aktör arkadaşları parçalamış!

Fidye için kaçırılan Bollywood oyuncusu Meenakshi Thapar'ın cesedi parçalanmış olarak bulundu. Cinayeti aktör arkadaşlarının işlediği ortaya çıktı

Olay, Thapar’ın son filmi “Heroine”in setinde Amit Jaiswal ile sevgilisi Preeti Surin adlı yeniyetme oyuncularla tanışmasıyla başladı.

İki oyuncu, Thapar’ın “ailem zengin” şeklinde asılsız sözlerini duyunca kaçırıp 1.5 milyon rupee (yaklaşık 50 bin TL) fidye istedi. Aile ancak 60 bin rupee (2 bin TL) toplayabildi. Bunun üzerine Thapar’ı öldüren fidyeciler genç yıldızın cep telefonunu alınca yakalandı.