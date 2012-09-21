Ünlü oyuncuya senarist arkadaşı tecavüz mü etti?

Sinema ve reklam filmi oyuncusu P. Ç., kendisine evinde boğazını sıkarak tecavüz ettiğini ileri sürdüğü senarist arkadaşı V.A banyoya gittiği sırada kapıyı kilitleyip polise koştu. V.A. hakkında tehdit, yaralama ve cinsel saldırı suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Habertürk 'ün haberine göre, Beyoğlu 'nda oturan sinema ve reklam filmi oyuncusu P. Ç., 23 Ağustos gecesi evine gelen senarist arkadaşı V.A tarafından tecavüze uğradığını ileri sürerek karakola giderek, şikayetçi oldu. Ç., tecavüzcüsünü eve kilitlediğini söyleyince eve giden polis, V.A'yı gözaltına aldı.

P. Ç., yaşadığı dehşet dolu dakikaları polise verdiği ifadesinde şöyle anlattı: "V.A ile birkaç ay önce arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Sinema seköründe senaristlik yaptığını söyledi. Kısa metrajlı bir film çekim işimiz oldu. 22 Ağustos'ta Taksim'de karşılaştık. Benim de senaryo çalışmalarım olduğunu söyledim. Bunlarla ilgilendi. Ayrıldık. Beni arayarak görüşmek istediğini ancak dışarıda değil evimde buluşmak istediğini söyledi. Ben de evde müsait olduğumu belirttim. Ancak saat geç olunca gelmemesi için telefonunu aradım. Cevap vermeyerek 'Taksideyim geliyorum' mesajını attı. Saat 22.00 sıralarında geldi."

'Üzerime çullanıp yumruk atmaya başladı'

Gecenin ilerleyen saatlerinde V.A'dan evden gitmesini istediğini belirten Ç., "Uyuyacağımı ve artık gitmesi gerektiğini söyledim. Birden koluma dokundu. 'Ne yapıyorsun' demem üzerine üzerime çullandı. Yüzümü yumruklamaya başladı. Uzun süre direndim. Kafamı yere vurarak, yatak odasına götürmeye çalıştı. 'Bana direnirsen seni öldürürüm' dedi. Yatağa yatırınca daha çok direndim" dedi.

'Elbiselerimi parçaladı'

Aras'ın boğazını sıktığını savunan Ç., "Bana 'hap aldım esrar içtim. Seni öldürmeden bu evden çıkmam' dedi. Havasız kalınca direncim kırıldı, 'ölüyorum galiba' diyerek hareketsiz kaldım. Üzerimdekileri yırtarak çıkardı. Bana tecavüz ettikten sonra yanıma yattı" diye konuştu.

'Banyoya girince evden kaçıp kapıyı üzerine kitledim'

Dolabınden gecelik almak için kaltığını belirten Ç., "Göz göze geldik, banyoya girince, dış kapının anahtarını alarak, kapıdan çıkarak onu içeri kilitledim. Polis merkezine koştum" diyerek şikayetçi oldu.

'Hap alıp evine gittim'

P. Ç.'yi bir yıldır tanıdığını belirten V.A ise poliste verdiği ifadesinde, genç kadınla aralarında 3-4 aydan beri samimi bir ilişki olduğunu belirtti. Ç. ile bir ay önce kısa metrajlı bir film çektiklerini belirten Aras, "Çekimler sırasında kendisiyle aramızda bir yakınlaşma oldu. Çekimlerin ardından kendisini aramadım. Beni arayarak ilgi alaka beklediğini söyledi. Daha sonra Facebook ve telefon aracılığıyla görüştük. Olay günü İstiklal Caddesi 'nde karşılaşarak çekeceği film ile ilgi görüştük. Ayrıldıktan sonra saat 21.00 sıralarında mesaj atarak görüşmek istediğimi söyledim. P. de evde müsait olduğunu belirtti. Keyif amaçlı uyuşturu hap ve esrar almıştım" dedi.

'Sertlikten hoşlandığı için iki tokat attım'

Evde sevişmeye başladıklarını anlatan V.A, "İlişkiye girmek için zorlamadım. Bir anda oldu. İlişki sırasında sertlikten hoşlandığını belirtince yüzüne iki tokat attım. Bir kere ilişkiye girdikten sonra lavoboya girdim. P.'nin evden ayrıldığını gördüm. Salonda sigara içerken polis geldi" dedi.

'Suç makinası çıktı'

Polis V.A'nın terör amaçlı izinsiz gösteri ve yürüyüşü, ilaç kaçakçılığı, hırsızlık ile uyuşturucu kullanmak gibi suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. V.A savcılık tarafından tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme tutuklamadı savcı 19 yıl hapis istedi

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan V.A hakkında tehdit, yaralama ve cinsel saldırı suçlarından ağır ceza mahkemesinde 9 yıl 6 adan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.