'Ünlü oyuncuların uyuşturucu şifresi: Çok balık tuttuk biz!'

Aralarında Cenk Eren, Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy ve Ayşe Selin Boronkay gibi bir çok ünlünün bulunduğu narkotik operasyonun ayrıntıları çıkmaya başladı. Zanlılardan Çağatay Ulusoy’un telefon görüşmelerinde uyuşturucu siparişi verirken balık kelimesini kullandığı ortaya çıktı.

Ulusoy'un telefon görüşmeleri dosyaya delil olarak koyuldu. gecce.com'un haberine göre, dosyada yer alan delillerde Ulusoy, 23 Aralık 2012 tarihinde saat 22.51’de bir kişiyi arayıp ‘balık’ siparişi verirken, 23.37’de başka birini arayıp “Balık aldım. Çok güzel balık var. Getireyim mi” diye sordu. Ancak bundan yaklaşık 3 saat sonra da bir büfeyi arayıp yüklü miktarda yemek siparişi verince polis “balık”ın aslında uyuşturucu olduğunu tespit etti.

Hazırlanan iddianamede oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün ve Ayşe Selin Boronkay ile şarkıcı Cenk Eren şüpheli olarak yer aldı. Şüphelilerin “Uyuşturucu temin etmek" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.



Çağatay Ulusoy’un oyuncu Gizem Karaca ile yaptığı bir başka telefon görüşmesinden:



Çağatay: Ne yapıyorsun?



Gizem: İyidir.



Çağatay: Geri zekalı, biz çok balık tuttuk biliyon mu?



Gizem: Ney?



Çağatay: Çok balık tuttuk



Gizem: Aaa, süper. Ne tuttun?



Çağatay: Hepsi işte aynısı her zamankinden..



Gizem: Hıı öyle mi? Bir dakika aşkım bildiğin oltayla balık tuttun değil mi ?



Çağatay: Evet sen ne zannettin?



Gizem: Haa ne bileyim..



3 tane yaptım içemedim



Çağatay: Şeyi getir



Gizem: Neyi ?



Çağatay: Çekmecede şey var.



Gizem: Ben 3 tane yaptım ya ama sadece şey yani içmedim öyle hani sinir oldum. Kendi kendime hani yapamıyordum felan ya öyle yaptım ama içmedim.



Çağatay: Duruyor mu?



Gizem: Getireyim mi onları ?



Çağatay: Getir yani geri zekalı gibi yapmışsındır sen onları o yüzden.



Gizem: Hayır hiçte bile geri zekalı gibi değil. Acayip sıkı ve minicik oldu yani çok güzel oldu.



Çağatay: Tamam işte getir hepsini.