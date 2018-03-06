Ünlü oyunculardan ‘Satın Alma Sahiplen' çağrısı

İSTANBUL, (DHA)-SİNEMA ve televizyon dünyasının ünlü isimleri sokaklarda ve barınaklarda yaşayan hayvanlar için \"Satın Alma Sahiplen\" kampanyasıyla kamera karşısına geçti.

Hayvanlara olan sevgilerini, onlarla yaşadıkları deneyimleri anlatan 18 oyuncu hayvanların hediyelik eşya gibi satılması yerine sahiplenilmesi çağrısında bulundu. Kadıköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kampanyada Ayumi Takano, Ali Mert Yavuzcan, Bennu Yıldırımlar, Beste Bereket, Caner Cindoruk, Çiğdem Tunç, Ece Özdikici, Engin Hepileri, Lale Cangal, Levent Üzümcü, Melis Birkan, Meltem Yılmazkaya, Necip Memili, Özge Özder, Rojda Demirer, Seray Kaya, Sibel Taşçıoğlu ve Şebnem Scheffer yer aldı.

3 YILDA 624 SOKAK HAYVANI SICAK YUVAYA SAHİP OLDU

Son 3 yılda Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi’nde bulunan 624 hayvan sahiplendirilerek sıcak bir yuvaya kavuştu. Bunun yanı sıra merkezde her yıl binlerce sokak hayvanının bakımı ve tedavisinin özenle gerçekleştirildiği öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)