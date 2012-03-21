Ünlü oyuncular ölümden döndü

T24 - Oyuncuların bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 oyuncu ve 1 teknik görevli Alaşehir ve Salihli Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Manisa Valiliği’nin başlattığı ’251 Dev Öğrenci’ projesi çerçevesinde Alaşehir’de uyuşturucu ile mücadelenin anlatıldığı ’Pembe Aslında Siyahtır’ adlı oyunu sahnelemek üzere İstanbul’dan yola çıkan Adım Tiyatrosu oyuncuları 32 yaşındaki Murat Kaya, 35 yaşındaki Umut Oğuz, 27 yaşındaki Ender Gülçiçek ve teknik eleman 32 yaşındaki Coşkun Yel’i taşıyan 34 HZE 10 plakalı otomobil Salihli-Alaşehir Karayolu Akkeçili Köyü yakınlarında 40 yaşındaki oyuncu Hilmi Erdem’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan Umut Oğuz, Ender Gülçiçek ve Coşkun Yel’in sağlık durumlarının iyi olduğu, Murat Kaya’nın ise durumunun ciddi olduğu belirtildi. ’Yasemince’ ve ’Hayat Bilgisi’ gibi dizilerin tanınmış oyuncusu olan ve otomobili kullanan Hilmi Erdem ise ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Adım Tiyatro ekibinde bulunan ve özel bir televizyon kanalında yeralan ’Papatyam’ adlı dizide ’Manav Nurettin’ tiplemesiyle tanınan Ercüment Balakoğlu, kazayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Dün iki araba olarak İstanbul’dan yola çıkmıştık. Onlar bizim önümüzdeydi. 10 dakika mesafe vardı. Bir anda telefonlarımız çaldı. Arkadaşların kaza geçirdiği haberi geldi. Olay yerine geldiğimizde otomobilin devrilmiş olduğunu gördük. Bu sırada ambulanslar gelmiş, müdahale yapılıyordu. Otomobilin lastiğinin patladığı, Hilmi Erdem’in uyumuş olabileceği gibi ihtimaller söz konusu oldu. Hiçbirşeyi tam olarak bilmiyoruz. Fikir yürütüyoruz sadece. Oyun oynamak istiyorduk. Nasip olmadı. Erteledik. İnşallah önümüzdeki günlerde oynayacağız" dedi.