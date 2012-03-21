T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ünlü oyuncular ölümden döndü

Manisa’nın Alaşehir İlçesi’nde oyun sahnelemek için yola çıkan Adım Tiyatro ekibi kaza geçirdi.

21 Mart 2012 21:49

 

T24 - Oyuncuların bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 oyuncu ve 1 teknik görevli Alaşehir ve Salihli Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.
 
Manisa Valiliği’nin başlattığı ’251 Dev Öğrenci’ projesi çerçevesinde Alaşehir’de uyuşturucu ile mücadelenin anlatıldığı ’Pembe Aslında Siyahtır’ adlı oyunu sahnelemek üzere İstanbul’dan yola çıkan Adım Tiyatrosu oyuncuları 32 yaşındaki Murat Kaya, 35 yaşındaki Umut Oğuz, 27 yaşındaki Ender Gülçiçek ve teknik eleman 32 yaşındaki Coşkun Yel’i taşıyan 34 HZE 10 plakalı otomobil Salihli-Alaşehir Karayolu Akkeçili Köyü yakınlarında 40 yaşındaki oyuncu Hilmi Erdem’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
 
Acil serviste tedavi altına alınan Umut Oğuz, Ender Gülçiçek ve Coşkun Yel’in sağlık durumlarının iyi olduğu, Murat Kaya’nın ise durumunun ciddi olduğu belirtildi. ’Yasemince’ ve ’Hayat Bilgisi’ gibi dizilerin tanınmış oyuncusu olan ve otomobili kullanan Hilmi Erdem ise ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
 
Adım Tiyatro ekibinde bulunan ve özel bir televizyon kanalında yeralan ’Papatyam’ adlı dizide ’Manav Nurettin’ tiplemesiyle tanınan Ercüment Balakoğlu, kazayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Dün iki araba olarak İstanbul’dan yola çıkmıştık. Onlar bizim önümüzdeydi. 10 dakika mesafe vardı. Bir anda telefonlarımız çaldı. Arkadaşların kaza geçirdiği haberi geldi. Olay yerine geldiğimizde otomobilin devrilmiş olduğunu gördük. Bu sırada ambulanslar gelmiş, müdahale yapılıyordu. Otomobilin lastiğinin patladığı, Hilmi Erdem’in uyumuş olabileceği gibi ihtimaller söz konusu oldu. Hiçbirşeyi tam olarak bilmiyoruz. Fikir yürütüyoruz sadece. Oyun oynamak istiyorduk. Nasip olmadı. Erteledik. İnşallah önümüzdeki günlerde oynayacağız" dedi.

ETİKETLER

KAZAAdım Tiyatro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24