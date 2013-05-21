Ünlü oyuncular birbirine şiddet uyguladı, eşinin yüz kemiğini kırdı

"Yahşi Cazibe" isimli dizide rol alan oyuncu Gökçe Özyol ile 2 yıl önce evlendiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Gökçe Aytaç Özyol hakkında birbirlerine şiddet uyguladıkları gerekçesiyle "Karşılıklı etkili eylem, tehdit ve hakaret" suçlarından ceza davası açıldı.

Sabah'tan Neslihan Keskin'in haberine göre, Gökçe Özyol'un "Eşini kasten yaralamak" suçundan 4.5 yıl, "Hakaret" suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istenirken, Gökçe Aytaç Özyol hakkında 1 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Eşit kusurlu bulundular



Çift, 2011'de evlendi. Bir süre sonra aralarında tartışma başladı. Evlerini ayıran çift, "Arkadaşla kahvaltı" meselesi yüzünden kavga etti. Çift, küfürleşti ve yumruklaştı. Gökçe Aytaç Özyol'un yüz kemiğinin kırıldığı kavga karakolda son buldu. Gökçe Aytaç Özyol'un şikâyeti üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısı Hasan Özdemir soruşturma başlattı. Özyol çiftinin dinleyen savcı, çifti eşit kusurlu buldu. Gökçe Özyol, eşine şiddet uyguladığı ve yaraladığı gerekçesiyle 4.5 yıl hapis, Gökçe Aytaç Özyol'a kocasına şiddet uygulama suçundan 1 aydan 3 yıla hapis istemiyle dava açıldı. Çift arasındaki tekme tokatlı kavga nedeni dava dosyasına şöyle yansıdı:



Eşinin yüz kemiğini kırdı



20 Nisan günü Gökçe Özyol arkadaşının eşini kahvaltıya çağırdı. Kahvaltı nedeniyle Gökçe Aytaç Özyol "Bana neden sormadın" dedi. Tekme tokat kavga ettiler. Gökçe Özyol, küfür ederek Gökçe Aytaç Özyol'un yüzüne yumruk attı. Karşılık veren Gökçe Aytaç Özyol'un yüz kemiği kırıldı. Karakola şikâyet eden Gökçe Aytaç Özyol, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp "Basit tıbbi müdahalelerle giderilemeyecek kemik kırığı oluşmuştur" dedi. İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu raporu göz önüne alınarak ceza davası açıldı. Çift, hâkim karşısına çıkacak.