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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, sevgilisi yönetmen Onur Ünlü'yü ailesi ile tanıştırdı

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KIBRISLI Türk ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü (25), yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'yü (46) ailesi ile tanıştırdı

02 Ocak 2019 15:54

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KIBRISLI Türk ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü (25), yönetmen sevgilisi Onur Ünlü\'yü (46) ailesi ile tanıştırdı.

Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü, yeni yıl için Kıbrıs\'ın başkenti Lefkoşa\'ya gitti. Ergüçlü, Onur Ünlü\'yü yaşadıkları evde düzenlenen bir akşam yemeğinde ailesi ile tanıştırdı.

Yemekte Kıbrıs\'ın ünlü gazetecilerinden biri olan Süleyman Ergüçlü, eşi Neşe Ergüçlü, çocukları ve torunlar yer aldı.

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, daha sonra Ada\'nın popüler sahillerinden biri olan Altın Kum\'a gitti.

 

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