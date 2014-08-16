T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ünlü oyuncudan sürpriz evlenme teklifi

Oyuncu Salih Bademci dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi İmer Özgün’e evlenme teklif etti

16 Ağustos 2014 18:26

‘Ulan İstanbul’ dizisinde Ceyhun karakterini canlandıran Salih Bademci kendi doğum gününde sevgilisi İmer Özgün’e evlenme teklif etti. 

Hürriyet’te yer alan habere göre, yaklaşık dört yıldır birlikte olan Bademci ve Özgün evliliğe ilk adımı attı. Salih Bademci sürpriz doğum günü partisinde İmer Özgün’e evlilik teklifi etti. 'Ulan İstanbul' dizisinden rol arkadaşı Şebnem Bozoklu bu anı ölümsüzleştirmek istedi ve Bademci'yi videoya çekti. Bir anda diz çöken ünlü oyuncu cebinden çıkardığı yüzüğü sevgilisine uzatarak evlilik teklifinde bulundu. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan İmer Özgün teklife ‘evet’ yanıtını verdi.

 

 

ETİKETLER

Salih bademciimer özgünevlenmedüğündoğum günüulan istanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24