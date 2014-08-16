Ünlü oyuncudan sürpriz evlenme teklifi

‘Ulan İstanbul’ dizisinde Ceyhun karakterini canlandıran Salih Bademci kendi doğum gününde sevgilisi İmer Özgün’e evlenme teklif etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, yaklaşık dört yıldır birlikte olan Bademci ve Özgün evliliğe ilk adımı attı. Salih Bademci sürpriz doğum günü partisinde İmer Özgün’e evlilik teklifi etti. 'Ulan İstanbul' dizisinden rol arkadaşı Şebnem Bozoklu bu anı ölümsüzleştirmek istedi ve Bademci'yi videoya çekti. Bir anda diz çöken ünlü oyuncu cebinden çıkardığı yüzüğü sevgilisine uzatarak evlilik teklifinde bulundu. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan İmer Özgün teklife ‘evet’ yanıtını verdi.