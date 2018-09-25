Ünlü oyuncu Yakup Yavru, mezarını yaptırdıktan 4,5 ay sonra öldü (3)

ÜNLÜ OYUNCUYA SAHNEDE VEDA

Ödülünü almak için geldiği kentte kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Yakup Yavru için Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu’nda tören düzenlendi. Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Nuri Alço, Yusuf Sezgin ve Coşkun Göğen\'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı ve vatandaşlar katıldı.

Yakup Yavru\'nun Türk bayrağına sarılı tabutuna, sanatçı dostları karanfil bıraktı. Yavru\'ya verilecek olan 25. Yıl Emek Ödülü de fotoğrafının yanına konuldu. Daha sonra dualar edildi. Törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Yusuf Sezgin, sahne perdesinin arkasına geçerek bir süre gözyaşı döktü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yakup Yavru\'nun son dakikalarını beraber sohbet ederek geçirdiklerini, daha sonra ise Yavru\'nun uyumak için oteldeki odasına gittiğini belirterek, \"Bir tesellimiz şudur ki evet bir ömrünü sanata adamış ve o sanatın zirve festivallerinden birinde konuğumuzken hayata gözlerini yummuştur. Tüm sinema camiasına, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Türk sinemasına emek vermiş, rahmete kavuşmuş tüm sinema emekçilerini rahmetle yad etmek istiyorum. Bir süre önce mezarını yaptırmıştı. Öleceğini bilen tek varlık insan. Mezarını yaptırmış. Belki Allah\'ın bir lütfuydu. Böyle bir hazırlığı yapabilmek bir insan için çok önemli bir hadise\" diye konuştu.

Törenin sonunda ünlü oyuncu Yakup Yavru için saygı duruşunda bulunuldu. Yavru’nun cenazesinin bulunduğu tabut daha sonra Hüseyin Sözlü ve sanat camiasından isimlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Yavru\'nun cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Amasya\'ya gönderildi.



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