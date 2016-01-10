Ünlü oyuncu ve çocuklarının katili Gana'da yakalandı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki evinin bahçesinde iki oğlu ile birlikte ölü bulunan ünlü aktris Sian Blake’in (43) katil zanlısı sevgilisi Arthur Simpson-Kent’in 19 Aralık günü kaçtığı Afrika ülkesi Gana’da tutuklandığı açıklandı.

Aralık ayında, 4 ve 8 yaşlarındaki iki oğlu ile birlikte ortadan kaybolan ünlü oyuncu Sian Blake’in Eritih’deki evinin bahçesinde üç ceset bulunduğu açıklanmış. Yapılan otopsi sonucunda cesetlerin Blake ve oğullarına ait olduğu belirtilmişti. Blake ve oğullarının öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından, Arthur Simpson-Kent, olayın baş zanlısı olarak aranmaya başlamıştı.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, yetkililer son 48 saattir Gana polisi tarafından resmen aranmakta olan Simpson-Kent’in turistler arasında oldukça popüler olan bir kıyı kasabasında sahilde hindistancevizi yerken yakalandığını söyledi. Tutuklandığında Simpson-Kent’in üzerinde bir bıçak bulunduğu, ancak kendisini çevreleyen 10 kadar silahlı polis memuruna direnmeden teslim olduğu ve bu bıçağı kullanmaya yeltenmediği belirtildi.

Ganalı yetkililer 48 yaşındaki Simpson-Kent’i bölgede gören bir kafe sahibinin onu gazetelerdeki fotoğraflarından tanıyıp derhal yerel polise durumu bildirdiğini söyledi.

İngiliz Metropolitan Polis Teşkilatı, Gana’da bir tutuklama yapıldığından haberdar olduklarını ancak şu an halen devam etmekte olan bu soruşturma ile ilgili henüz basına açıklama yapamayacaklarını duyurdu.