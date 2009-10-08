Ünlü oyuncu Timuçin Esen gözaltına alındı

Gazetecilere çekmeyin uyarısında bulundu

Kavga büyüyünce arkadan kelepçelendi

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Bir eğlence mekanı çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere saldıran Timuçin Esen ve arkadaşlarını olay yerine gelen polis ekipleri zor ayırdı. Daha sonra polise direnen Timuçin Esen, takviye polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kelepçelenerek Beyoğlu Polis Merkezi’ne yaka paça götürüldü.İstiklal Caddesi’ndeki bir eğlence mekanında kız arkadaşıyla eğlenen ünlü oyuncu Timuçin Esen, bar çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilerle tartışmaya başladı. İddalara göre; bar çıkışı gazetecilerin görüntü almaması için ilk önce kız arkadaşını dışarı gönderen ve daha sonra kendi çıkan Timuçin Esen, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak yürümeye başladı. Bu sırada yanında bulunan arkadaşları ise gazetecilerin üzerine yürüyerek, ”Bizi çekin onu niye çekiyorsunuz” diyerek gazetecileri tartaklamaya başladı. Tam bu sırada gazetecilerin arasına dalan Timuçin Esen, bir anda kemeralara saldırmaya başladı. Timuçin Esen’in saldırmasıyla yanındaki arkadaşları da ünlü oyuncuya destek çıkınca bir anda arbede yaşandı. Timuçin Esen ve arkadaşları kendilerini görüntüleyen gazetecileri tartakladıktan sonra olay yerinden yürüyerek ayrıldı. Dayak yiyen gazeteciler ise bir sokak ileride bulunan karakola giderek yardım istediler.Dayak yiyen gazetecilerle birlikte İstiklal Caddesine çıkan polis ekipleri arkadaşlarıyla yürüyen Timuçin Esen’i durdurdu. Polis ekiplerinin yanında da gazetecilere saldıran Timuçin Esen ve arkadaşları, polis ekipleriyle de tartışmaya başladı. Alkollü olan gurubu sakinleştiremeyen polis, takviye ekip istedi. Kendilerini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine bağıran Timuçin Esen; ”Birşey yapmadım ben eve gitmek istiyorum” diyerek bağırdı. Timuçin Esen’i sakinleştiremeyen polis ekipleri, ünlü oyuncuya kelepçe takarak karakola götürmek istediler. Ancak etrafından bulunan polislere direnmeye devam eden Timuçin Esen’i sakinleştiremeyen polis, bu kez kollarını arkaya alarak yere yatırdı. Kelepçelenen oyuncu ve arkadaşları güçlükle karakola götürüldü.Olayın ardından gazetecilerde karakola giderek davacı oldular ve Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek darp raporu aldılar. Polis bu sırada Timuçin Esen ve iki arkadaşını Adli Tıp Kurumu’na götürerek rapor aldı. Gömleği yırtılan ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan gazeteciler ifadelerini verdikten sonra karakoldan ayrıldı. Alkollü olduğuna dair rapor alınan Timuçin Esen ve arkadaşları ise nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.