Ünlü oyuncu Sedef Avcı'dan yapım şirketine dava; 162 bin lira alacağı var

Oyuncu Sedef Avcı, Hollandalı yapım şirketi Endemol’dan olan alacağını tahsil edemediği gerekçesi ile mahkemeye başvurdu. Dava dilekçesinde yapımcı şirketin batık durumda olduğuna işaret edilerek, Avcı’nın oynadığı dizi nedeni ile hak ettiği ücretini alamadığı savunuldu.

Geçen aylarda, haklarını alamayan oyuncuların eylemleri ve icra takipleri ile gündeme gelen Endemol (Endemol Medya Prodüksiyon Tic. Limited şirketi) en son ‘iflas’ davası ile gündeme gelmişti. Şirket avukatları, mahkemeye yaptıkları başvuruda Endemol için ‘iflas’ kararı verilmesini talep etmişti.

Dün başvuru yaptı

İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davaya dün müdahillik talebinde bulunan isimler arasında oyuncu Sedef Avcı’nın da yer aldığı öğrenildi. Avcı, avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu müdahillik dilekçesinde, oynadığı dizi nedeni ile alması gereken ücretin bir bölümünü alamadığını bildirdi.

"Şirket ödemeyi tam yapmadı"

Dilekçede Sedef Avcı ile Endemol arasında 21 Aralık 2016 tarihli bir eser sözleşmesi olduğu hatırlatılarak özetle şöyle denildi:

“Bu sözleşme kapsamında müvekkil televizyon dizisinde oyunculuk yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Müvekkil üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir ancak iş sahibi olan yapımcı Endemol Medya, müvekkile ait, dizinin 7 bölümüne ilişkin oyunculuk bedeli olan toplam 162 bin 562 lira tutarında borçlanmıştır."

"Şirket borca batık durumda"

Endemol Medya’nın borca batık durumda olduğu hatırlatılan dilekçede, “Müvekkilin alacağının tahsil edilmesi adına aslen müdahale etme zorunluluğu hasıl olmuştur” denildi.

Sedef Avcı'nın avukatı Resul Özmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Müvekkilim Sedef Avcı'nın yaşadığı sıkıntı ne ilk ne de son mağduru olacak gibi görünüyor. Pek gündeme gelmese de sektörde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için bireysel gayretlerin yanı sıra sektör çalışanlarının ortak hareket etmelerinde yarar var" dedi. Av. Özmen, şirketin iflasına karar verilmesi ile birlikte, alacakların büyük bir bölümünün eli boş döneceğine işaret etti.