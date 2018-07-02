Ünlü oyuncu Megan Fox Çanakkale'de

ABD'li oyuncu Megan Fox, Çanakkale'ye geldi. Hollywood yıldızı, 'Myths & mysteries with Megan Fox' (Megan Fox'la mitler ve gizemler) isimli belgesel dizisinin Truva bölümünün çekimlerini gerçekleştirmek için kentte bulunuyor.

Los Angeles merkezli, Türkiye'de faaliyet gösteren Karga7 Pictures'in yapımcılığını üstlendiği ve Travel Channel ekranlarında gelecek aylarda yayınlanacak mitolojik efsaneleri konu alan 'Myths&mysteries with Megan Fox' isimli belgeselin, Truva Savaşı'nı anlatan bölümünün çekimleri Türkiye'de gerçekleştiriliyor.

Çekimlerin yapıldığı Troia Antik Kenti'ne bugün ekibiyle gelen ABD'li Hollywood yıldızı Megan Fox, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Troia Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan eşliğinde antik kenti gezdi. Bu sırada bir yandan da belgeselin çekimleri yapıldı. Antik kentte geniş güvenlik önlemleri alındığı görülürken, Fox'un yanına kimse yaklaştırılmadı ve fotoğraf çekimine izin verilmedi.

Megan Fox, Troia'ya rahat bir kıyafet ile geldi. Spor ayakkabı, kot pantolan ve tişört giydiği görülen Fox, havanın sıcak olması nedeniyle önce şapkasını taktı, ardından da şemsiyesini açarak korundu. Megan Fox, cep telefonuyla antik kentin fotoğraflarını da çekti.

(DHA)