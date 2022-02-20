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Dünya

Ünlü oyuncu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu

Ünlü oyuncu 5 gündür kayıptı

20 Şubat 2022 01:00

ABD’de 5 gündür kayıp olan ünlü oyuncu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu.

General Hospital, American Housewife gibi dizilerde rol almış ünlü oyuncu Lindsey Erin Pearlman, 13 Şubat’tan bu yana kayıptı. Günlerdir aranan 43 yaşındaki oyuncudan kötü haber geldi. Los Angeles polisi, sabah 08.30'da gelen bir ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve bir kadının cansız bedenini bulduklarını bildirdi. Adli Tıp'ın yaptığı inceleme sonucunda bulunan cesedin, ünlü oyuncu Lindsey Pearlman'a ait olduğu anlaşıldı. Polis, oyuncunun kaybolmasını ve ölüm nedenini araştırıyor. (İHA)

 

Lindsey Erin Pearlmanoyuncu
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