Ünlü oyuncu Levent Can kalp krizi geçirdi

Ünlü oyuncu Levent Can geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Vatanım Sensin, Ezel, Emret Komutanım ve Kavak Yelleri gibi başarılı projelerde yer alan 48 yaşındaki Levent Can kalp krizi geçirdi. Apar topar yoğun bakıma alınan oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Durumu ciddi

Oyuncunun kalp krizi geçirdiği sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Binlerce kişi Levent Can'ın öldüğünü ileri sürerek taziye mesajları yayınladı.



Taziye paylaşımlarının kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından hastaneden oyuncunun sağlık durumunun ciddi olduğu yönünde bir açıklama geldi.

Kalp krizi geçiren oyuncu Levent Can, yoğun bakıma kaldırıldı

Levent Can kimdir?

Levent Can, 23 Ağustos 1971 tarihinde dünyaya geldi. Okul yıllarında oyuncu olmaya karar veren Can, çok başarılı bir öğrenci olmasa da kendisini oyunculuk anlamında geliştirdi ve çok başarılı bir oyuncu olmayı başardı.

Okulu bittikten sonra, dönemin en iyi kurumlarından birisi olan Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu kadrosuna girdi ve profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başladı.



Başarılı bir oyuncu olma yolunda kendini geliştirerek hızlı adımlar ile ilerleyen Levent Can, ilk profesyonel oyunculuk deneyimini 1991 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Aile Bağları dizisi ile gerçekleştirdi.



Bu dizideki rolü ile oyunculuk kariyerinde dev bir adım atan Levent Can, iyi bir çıkış yakaladı. Bir anda yıldızı parlayan ünlü oyuncu, bu deneyiminin ardından birçok dizide rol aldı. Levent Can, son olarak Vatanım Sensin'de Filipos karakterine hayat verdi.