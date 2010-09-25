Ünlü oyuncu kefaletle serbest bırakıldı

T24- Uyuşturucu kullandığı tespit edilen Amerikalı aktris Lindsay Lohan, Los Angeles cezaevinde sadece 15 saat geçirdi.



Şöhretlerle ilgili haberleriyle bilinen internet sitesi TMZ'nin bildirdiğine göre, Beverly Hills hakimi Elden Fox, geçen ay sonunda bir uyuşturucu tedavi merkezinden şartlı tahliye edilen ünlü yıldızın yeniden uyuşturucu kullanması üzerine derhal cezaevine gönderilmesine karar verdi.



Kefalet belirlemeyi reddeden hakim, genç aktrisi 30 gün hapis cezasına çarptırdı. Bir üst mahkeme de, Lohan'ın 300 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakılmasını kararlaştırdı.



Lohan, her hafta yaptırmak zorunda olduğu uyuşturucu testinde kokain kullandığının belirlenmesinin ardından, şartlı tahliyesini ihlal edip etmediğinin belirlenmesi için 22 Ekimde mahkemeye çıkacak.



Alkollü araç kullanmak ve kokain bulundurmaktan daha önce şartlı salıverilmesini ihlal eden Lohan, temmuz ve ağustosta demir parmaklıkların ardında 13 gün geçirmiş, daha sonra uyuşturucu tedavi merkezine gönderilmiş ve geçen ay sonunda psikolojik ve tıbbi gözetim altında serbest bırakılmıştı.



