Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence'ın hamile olduğu açıklandı

ABD'li ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.

Cooke Maroney ile 2019 yılında evlenen 31 yaşındaki oyuncunun hamile olduğunu ilk People dergisi duyurdu. People dergisine konuşan Lawrence’ın menajeri de haberi doğruladı.

2013 yılında rol aldığı “Umut Işığım” isimli filmle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Lawrence, 2022 yılında vizyona girmesi beklenen Bad Blood isimli filmde dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Theranos’un kurucusu Elizabeth Holmes’u canlandıracak.

Lawrence, Forbes dergisinin verilerine göre 2015 ve 2016 yılında Dünya’nın en çok kazanan kadın oyuncusu olmuştu.