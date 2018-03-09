Ünlü oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde felç geçirerek hastaneye kaldırılan usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti. Usta oyuncu Ercan Yazgan ekran severler tarafından özellikle Perihan Abla dizisi ve Bizimkiler dizisinde canlandırmış olduğu Kapıcı Cafer karakteri ile tanınmıştı.

Ünlü oyuncunun tedavi gördüğü hastaneden şu açıklama yapıldı:

"İskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanemiz nöroloji kliniğinde medikal tedavisi devam ederken 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle hastanemiz yoğun bakım servisine kaldırılmış, yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 23.05'te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahelelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45'te hayata gözlerini yummuştur. Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet etmiş böyle bir değerin kaybı için başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Ercan Yazgan kimdir?

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve yönetmendir. Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalışan sanatçı, Perihan Abla dizisiyle tanındı. 1963'te sinemada yer aldı. Bizimkiler dizisindeki "Kapıcı Cafer" ve Kaygısızlar dizisindeki "Memnun Kaygısız" tiplemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. Buket Dereoğlu ve Billur Yazgan'ın babası. 1999 yılında 36.Antalya Film Şenliği’nde Duruşma filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü almıştır.

Filmografisi

Bana Masal Anlatma - 2015

İffet - 2011

Kardelen - 2010

Hanımın Çiftliği - 2010

Nekrüt - 2008

Yalancı Yarim - 2007

Ahh İstanbul - 2006

Tatil Aşkları - 2004

Altın Kafes - 2004

Hayat Bilgisi - 2003

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı - 2002

Aşk Meydan Savaşı - 2002

Balalayka - 2000

Duruşma - 1999

Sevda Kondu - 1996

Kaygısızlar - 1994

Yazlıkçılar - 1993

Bir Milyara Bir Çocuk - 1990

Bizimkiler - 1989

Kabadayı - 1986

Perihan Abla - 1986

Üç İstanbul - 1983

Arkadaşım - 1982

Dokunmayın Şabanıma - 1979

Ölüm Görevi - 1978

Sen Aşk Nedir Bilir Misin - 1977

Sarmaş Dolaş - 1977

Tatlı Kaçık - 1977

İzin - 1975

Hüdaverdi-Pırtık - 1971

Susuz Yaz - 1963