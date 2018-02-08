Ünlü oyuncu Brad Pitt, zincirleme kazaya karıştı

Ünlü aktör Brad Pitt, zincirleme kazaya neden oldu. Ünlü oyuncu, önünde seyreden bir otomobile çarptı. Brad Pitt'in arkadan çaptığı otomobil de önünde seyreden araca çaptı. Maddi hasarlı kazada yaralanan olmadı.

Kaza, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde meydana geldi. Brad Pitt bir araca arkadan çarptı.

Ardından 54 yaşındaki ünlü aktörün çarptığı araç da önünde seyreden bir başka otomobile çarptı. Ufak çaplı kazada yaralanan olmazken Brad Pitt'in kaza tutanaklarıyla ilgilendiği anlar objektiflere yansıdı.



Maddi hasarlı kazada, sürücüler gerekli işlemleri yaptıktan sonra ünlü aktörle tokalaşarak olay yerinden yerinden ayrıldı.