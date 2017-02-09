Ünlü otellerin üzerinde bulunduğu arsalar da Varlık Fonu’na devredildi

Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredilen yaklaşık 2 milyon metrekare büyükle sahip taşınmazların arasında Antalya, Kuşadası, Bodrum gibi tatil beldelerinde bulunan Hilton, Rixos, Limak, Fame gibi Türkiye’nin en değerli otel ve tatil köylerinin yer aldığı arsalar var. Bu oteller artık kiralarını Hazine yerine fona ödeyecek. İstanbul’da ise fona devredilen tek yer ise Florya’da Kaşıbeyaz restoranının bulunduğu arazi.

Hükümetin Türkiye Varlık Fonu’na (TVK) devrettiği yaklaşık 2 milyon metrekare büyüklüğündeki 46 Hazine taşınmazının çoğu 49 yıllığına turizm tesisi [Varlık Fonu’na devredilen arazilerin üstünde ünlü oteller ile Kaşıbeyaz restoranı var]

yapılması için özel sektöre kiralanan Antalya, Aydın, İzmir, Muğla ve Isparta’daki araziler oluşturdu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre söz konusu araziler tapuda arsa, tarla, tabakhane, zeytin ağaçları olan tarla, fundalık olarak görülüyor. İşte o arazilerde yer alan Türkiye’nin ünlü dört ve beş yıldızlı otelleri ve tatil köyleri şöyle;

İşte o ünlü oteller

* ANTALYA: Konyaaltı’nda Rixos, Özkaymak Falez; Lara-Kundu bölgesinde Limak Lara, Fame, Royal, Concorde Delphin, Liberty, Royal Wings; Kemer’de Simena-Sun, Queen Park, Labada, Fantasia, Grand Miramor, Limak Limra, Arma Leo; Manavgat’ta Alba Royal, Miramare Beach, Sunwing Resort, Defne Garden, Cesars Resort.

* AYDIN: Kuşadası Double Tree By Hilton, The Grand Blue, Aquasis DeLuxe Resort, Pine Bay, Aqua Adaland Park.

* İZMİR: Selçuk’ta kamp alanı, Richmond Otel, Aquapark, Efes Sürmeli Otel.

* ISPARTA: Büyükhacılar’da Davraz Kayak Merkezinde yer alan otel kompleksi

* KAYSERİ: Melikgazi’de Ace Otel

* MUĞLA: Muğla Bodrum Gündoğan’da bulunan ve yine turizm tesisi amaçlı, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Yunanlı ortağı Georgios Gyparak’ın şirketine kiralanan arsa da fona devredildi. Sözkonusu arsa üzerinde Fokus Turizme ait The Blue Bosphorus Oteli bulunuyor.

Kaşıbeyaz da Fon'da

İstanbul’da fona devredilen tek yer ise Bakırköy Florya’da bulunan ve 22 bin 866 metrekare büyüklüğündeki ünlü Kaşıbeyaz et ve balık restoranının bulunduğu arazi oldu.

Ağbal: Satmayacağız

İKİ otelinin arsası fona devredilen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Buralar bize 49 yıllığına tahsis edilmiş araziler. Karşılığında kira ödüyoruz. Bizim için değişen bir şey olmayacak. Kiramızı Maliye Hazinesine yatırmak yerine şimdi fona yatıracağız. Eğer devlet buraları bize satmayı düşünürse, biz de almaya hazırız” dedi. Antalya Rixos’un sahibi Fettah Tamince ise Türkiye’nin önemli varlıklarının tek çatı altında toplanmasının doğru bir strateji olduğunu belirterek, “Bizim açımızdan değişen bir şey yok. Biz burayı Doğuş Holding’ten kiraladık, onlar da başka birinden kiralamışlar. Satışa çıkarlarsa hesap kitap yapar, değerlendiririz. İşimize gelirse satın alırız. Ancak hepsinin üzerinde kiracılar var ve bunlarla yapılmış 49 yılı kapsayan sözleşmeler var. Bu süreler dolmadan hiçbir kiracı buradan çıkmak istemez” dedi. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal ise turizme tahsisli bu Hazine arazilerini fona devretme fikrinin kendisine ait olduğunu söyledi. Özel sektörde de bu tür taşınmazların varlık yönetim şirketleri bünyesinde toplandıklarına dikkat çeken Ağbal, bu arsaları satıp satmayacaklarına ilişkin soruya, “Hayır buraları satmamız söz konusu değil. Sadece kira gelirlerini fon toplayacak. Tesis sahipleri açısından değişen bir durum yok” yanıtını verdi.

"Ha hazine olmuş ha fon"

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Bodrum’daki arazinin fona devredilmesiyle ilgili olarak, “Ben de yeni öğrendim. Kirayı Hazine’ye ödüyorduk şimdi fona ödeyecekmişiz. Ha hazine olmuş ha fon olmuş. Benim çok anladığım bir konu değil ama biz burayı 49 yıllığına kiralayıp bir de otel yapmıştık. Cape Bodrum Otel. 5-6 yıl oldu. Daha 43 yılımız var” açıklamasını yaptı.

Sadece adres değişti

Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Murat Ersoy da bu arsaların fona devrinin sadece bir adres değişikliği olduğunu kaydederek, “Satışa da çıkarabilirler. Ancak 49 yıllığına tahsis edilmiş yerler olduğu için kiracılarının daha uzun süre kullanma hakkı var. Dolayısıyla satışa çıktığında otel sahipleri dışında çok alıcı çıkmayabilir. Çünkü arsayı elde edebilmeleri için 10 ila 20 yıl, belki daha da fazla beklemeleri gerekir” dedi.