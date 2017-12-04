Ünlü orkestra şefi cinsel istismar iddiasından açığa alındı

ABD'de Ekim ayında Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'a yöneltilen cinsel istismar suçlamaları sonrası sanat ve medya dünyasında domino etkisiyle yayılan benzer iddialar, New York'taki Metropolitan Operası'nın onursal müzik direktörü James Levine'e kadar uzandı.

1976-2016 yılları arası 40 sene boyunca Metropolitan Operası'nın müzik direktörlüğünü yapan 74 yaşındaki Levine, hakkındaki cinsel istismar suçlamaları nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı.

Kısaca "Met" olarak bilinen operanın yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Levine, hiçbir Met etkinliğinde orkestra şefliği yapmayacaktır. Buna yıl sonuna kadar planlanan performanslar da dahildir" denildi.

Met, 1960-1980 yılları arasında gerçekleştiği öne sürülen iddiaları içeren suçlamaların soruşturulması için ABD'li avukat ve eski savcı Robert J. Cleary'yi tuttuğunu açıkladı.

18 yaşından küçük erkeklerle cinsel ilişki iddiası

Opera yönetimi, ABD'li orkestra şefi hakkında ilk olarak New York Post gazetesinde çıkan bir iddianın ardından ön inceleme başlatmıştı.

Gazetenin haberinde, bir erkeğin 18 yaşından küçükken Levine ile cinsel ilişki yaşadığına dair iddiasına yer verildi. New York Times gazetesi de pazar günkü haberinde, üç ayrı erkeğin Levine'e cinsel istismar suçlamasında bulunduğunu bildirdi. Gazete, iddia sahibi üç genç müzisyenin de olayların yaşandığı öne sürülen tarihlerde 18 yaşından küçük olduklarını belirtti.

"Herkes için trajedi"

Metropolitan Operası Genel Müdürü Peter Gelb, Levine hakkındaki nihai kararlarını vermek için soruşturmanın sonucu beklediklerini ancak söz konusu haberlere dayanarak hemen harekete geçmeyi uygun gördüklerini ve ünlü orkestra şefini görevden uzaklaştırmaya karar verdiklerini açıkladı. Gelb, "Bu, hayatı etkilenen herkes için bir trajedidir" ifadesini kullandı.

Son dönemde Parkinson hastalığı dahil sağlık sorunları yaşayan ve şefliğini yaptığı orkestraları bir süredir tekerlekli sandalyeden yöneten Levine, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Levine son olarak geçen Cumartesi günü İtalyan besteci Guiseppe Verdi’nin "Requiem" (Ağıt) operasını yönetti.

DW/AP/AFP,CÖ/BÖ

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