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Ünlü olmak isteyenler okusun!

ABD'deki Güney Carolina Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma ünlü kişilerin davranışlarını inceledi, İngiliz The Daily Mail gazetesiyse bu araştırma sonuçları

15 Kasım 2010 02:00

T24-  ABD'deki Güney Carolina Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma ünlü kişilerin davranışlarını inceledi, İngiliz The Daily Mail gazetesiyse bu araştırma sonuçlarından, 'Nasıl ünlü olunur?' konulu bir haber derledi.



Buna göre, ‘ünlü olmak’ kişinin başına rastgele gelen bir durum değil, onun da bir dizi kuralı var. Gazete, araştırma sonuçlarını inceledi ve neden Paris Hilton, Brad Pitt ya da Cheryl Cole’un ünlü olduğunu, ‘sıradan’ insanlarınsa olamadığını buldu! Şöhret olmak isteyenlere tavsiyeler veren habere göre ilk kural ‘coğrafi etken’. Yani ünlüler çoğunlukla Los Angeles’ta yaşıyor ve Sunset ve Hollywood Bulvarı’nda görülüyor.


Haberde, ünlü kişilerin fotoğrafları da incelenmiş ve toplam 600 bin fotoğraftan yüzde 80’inin Londra, Hollywood ve New York’ta çekildiği görülmüş. Şöhret sahibi insanların bulunduğu ortamlarda yani film festivalleri, galalar, açılışlar, parti ve davetlerde bulunmaya özen göstermek de bu yolda atılacak adımlardanmış. Şöhret olmak için yetenekli olmak gerekmediğini de söyleyen haber, Paris Hilton örneğini vererek, “Paris Hilton şarkı söyleyemiyor ya da oyunculuk yapamıyor ama ünlü” diyor. Hilton’ın kayak merkezlerinde bile yeteneksizliğini gözler önüne serdiğini, kayamadığını ancak şık kıyafetleriyle ilgi odağı olduğunu söyleyen gazete, şöhret olmanın bir diğer koşulunun ünlülerle arkadaş olmak olduğunu yazıyor. Yani Paris Hilton’ın, George Clooney’nin, Angelina Jolie’nin yakınlarında olursanız siz de bir süre sonra ünlü oluyorsunuz. Onlarla bir karede bile görünmeniz size önemli fayda sağlıyor.


Araştırmanın sonucunda amacınıza ulaştıktan sonra yapmanız gerekenlere dair bir not var ki, tüm bunları yanlışlıyor. Şöhretinizi koruyabilmek için saklanmak, kameralardan kaçmak ve sade bir hayat yaşamak gerekiyor.


(Radikal gazetesinin haberi)

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