Ünlü NBA oyuncusu George Floyd gibi "nefes alamıyorum" dedi, elektrik vererek gözaltına aldılar

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ABD'nin Los Angeles kentinde bir polis memuru New Orleans Pelicans pivotu Jaxson Hayes'in boğazına diziyle bastırırken, bir başka polis memurunun NBA oyuncusuna şok tabancasıyla elektrik verdiği görüldü. Olay sırasında Hayes'in "Nefes alamıyorum" dediği duyuluyor.

Associated Press'in aktardığına göre polis, 28 Temmuz'da Hayes'in kız arkadaşının kuzeninin ihbarı sonrası NBA oyuncusunun evine gitti. Kadın, kuzeninin kendisine Hayes'in bağırdığını, şiddet uygulamaya başladığını ve korktuğunu belirten mesajlar attığını ifade etti.

Üzerinde silah olmadığı belirtilen Hayes, kendisine "evine giremezsin" diyen polislerle tartışmaya başladı. Polis, daha sonra kendisini gözaltına almaya çalışırken Hayes'in "emirlere uymadığı" belirtildi. Hayes, daha sonra "tutuklamaya direnme" sebebiyle gözaltına alınmış ve hastanede vücudunda "ufak yaralanmalar" görülmüştü.

Polis kamerası kayıtlarında Hayes'in polisi ittikten sonra yere düşürüldüğü ve memurun diziyle boynuna bastırdığı görülüyor. Hayes birkaç defa, "nefes alamıyorum" dedikten sonra partneri polise, "dizini kaldırmasını" söylüyor. Memurun bu uyarıdan sonra Hayes'in kafasını serbest bıraktığı görülüyor. Görüntüler, geçen sene Minneapolis'te Derek Chauvin'in diziyle boynuna bastırarak George Floyd'u öldürmesiyle kıyaslandı. Floyd'un son sözleri olan "Nefes alamıyorum", ülkedeki polis şiddeti ve sistematik ırkçılık karşıtı eylemlerin sloganı haline gelmişti.

Diğer polis memurunun da çıkan kavgada Hayes'e defalarca elektro şok verdiği, basketbolcu durduktan sonra da devam ettiği görülüyor.

Los Angeles polisinin polis şiddeti ile ilgili departmanı, görüntüleri incelemeye başladıklarını bildirdi.