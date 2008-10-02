Ünlü müzisyen dağda öldü

Niğde’nin Çamardı İlçesi’ndeki Demirkazık Dağı’nda yürüyüş ve tırmanış yapan amatör dağcılardan tanınmış müzisyen 45 yaşındaki Tanju Duru, sarp yamaçta ayağı kayınca 150 metre yükseklikten düştü.



20 santimetre kar olan dağda başını kayaya çarptığı belirlenen Duru, kurtarılmayı beklerken yaşama veda etti. Dağ tutkunu Tanju Duru’nun cesedi, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından helikopterle alınıp Çamardı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Duru’nun ölümüyle Aladağlar’da 52 yılda ölen dağcı sayısı 15’e çıktı.



En zorlu zirve



Şeker Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen müzisyen Tanju Duru ile arkadaşları Ebru Uçurum, Volkan Çakmak ve Cevher Bilger, dağ yürüyüşü ve tırmanışı için Demirkazık Tepesi'ne geldi. Aladağlar’ın en yüksek ve en zorlu zirvesi olan 3 bin 756 metrelik Demirkazık'ın zirvesine tırmanış yapan 4 arkadaş, 20 santimetre karlı kaplı olan dağın eşsiz manzarasını izledikten sonra dün sabah dönüşe geçti.



Saat 16.00 sıralarında Tanju Duru, ayağı kayınca dengesini kaybedip, yamaçtan sürüklendi. Sarp kayalıklarla kaplı bölgede yaklaşık 150 metre kayan Duru, Yıldızbaşı Akçaygeçiti’ne düştü.



Ölmeden önce öğrenciler moral verdi



Demirkazık’ın 3 bin 200 metre yüksekliğinde Akçaygeçiti’nde yaralı olarak mahsur kalan Duru’ya, arkadaşları teknik imkanlarının yetersiz olması nedeniyle müdahale edemedi. Bunun üzerine AKUT ve jandarmadan yardım istedi.



Bu sırada bölgede tırmanış yapan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencisi Duygu Başoğlu, Deniz Çakır, Duygu Dilaver de, yaralıya moral verip, yardımcı olmaya çalıştı. Düştüğü yamaçtan arkadaşlarına sesini duyuran Duru, iyi olduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 dereceye düştüğü bölgede, sürekli konuşturulmaya çalışılan Tanju Duru’dan bir süre sonra haberi alınamadı.



AKUT katırlarla bölgeye gitti



Yardım çağrısı üzerine bölgeye gelen AKUT’un 5 kişilik kurtarma ekibi, geceyi yamaçta geçiren yaralı dağcıyı bulunduğu yerden almak için saat 05.00’de katırlara yükledikleri teknik malzemelerle yola çıkıp bölgeye ulaştı. Ardından da JAK timi, Demirkazık'taki Mümtaz Çankaya Dağ ve Kayakevi’ne geldi. Burada yapılan hazırlıkların ardından JAK, timi saat 12.30’da Tanju Duru’nun bulunduğu yere kurtarma ekibini indirdi. Burada yapılan ilk müdahalede Duru’nun öldüğü anlaşıldı.



Düşerken başını kayalara çarptığı anlaşılan Duru, sedye ile helikoptere çekilip, buradan tekrar Mümtaz Çankaya Dağ ve Kayakevi’ne getirildi. Ölüm haberiyle arkadaşları gözyaşlarına boğulurken Duru’nun cenazesi, ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi’ne morguna götürüldü.



Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Duru’nun cenazesinin İstanbul’a gönderileceği bildirildi.



Ezginin Günlüğü'ndeydi



Üniversite yıllarında ‘Ezginin Günlüğü’ne dahil olarak, grubun 1984-1990 yılları arasında çıkarttığı 5 albümde yer alan Tanju Duru, evinde kurduğu donanımla çeşitli belgeseller ve filmlere müzikler hazırladı, albümler kaydetti. Ardından 1999’da Durukayıt Stüdyosu’nu kurdu. Burada Türkiye’nin popüler müzisyenlerinin albümlerini kaydeden Duru, Yazı Tura Filmi’nin müziklerini bir albümde topladı.



Bülent Ortaçgil ve Ayşe Tütüncü'yle çalıştı



Duru, Mehmet Güreli’den Pinhani’ye, Bülent Ortaçgil’den Ayşe Tütüncü’ye kadar çok sayıda müzisyene albümler kaydetti. Duru, bu birikimini 2007’de 3 şarkının yanı sıra çeşitli belgeseller için yazılmış tema müziklerinin yer aldığı ‘Duru Zamanlar’ albümünde topladı. Doğasever ve özgürlüğe düşkün kişiliğiyle tanınan Duru, Karadeniz ve İran’da çok sayıda tura katıldı. ‘Barışa Pedal’ hareketinde aktif rol alıp yurt turuna çıkan Duru, mütevazi kişiliğiyle tanınıyordu.



Demirkazık'ta 52 yılda 15 dağcı öldü



Müzisyen Tanju Duru’nun can verdiği Demirkazık’ı da kapsayan Aladağlar’da son 52 yılda ölen dağcıların sayısı 15’e yükseldi.



Kimler ne zaman öldü:



- Engin Kongar (21) - 8 Eylül 1956- Demirkazık batı (düştü)



- Sermet Taş (22) -27 Ağustos 1969, Aladağ Sıyırma doğu (düştü)



- Faruk Süner (27) - 20 Nisan 1975, Demirkazık batı (çığ)



- Rezzan Okşar (21)- 20 Nisan 1975, Demirkazık batı (çığ)



- Saadet Güçlü (19)- 1975, Aladağ Kaldı buzul (düştü)



- Mümtaz Çankaya (36)- 31 Ocak 1988, Aladağ Karamuk boğazı (düştü)



- Soner Ünsal (22) 30 Mart 1999 (düştü)



- Fransız Etiene Cortois (48)- Nisan 1999 -Demirkazık (çığ)



- Zümrüt Işık (22), Bahar Ural (22), Nilgün Acar (23) ve Soner Kolçak (24) (Hacettepe Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü) 11.2.2006 - Demirkazık (çığ)



- Utku Kocabıyık (25), Seza Bürkan Yüksel (23) - 1 Ocak 2007- Demirkazık- Apışkara (düştü)





