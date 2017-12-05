Ünlü modellerin Trabzonspor formalı pozları

TRABZON, (DHA)- TRABZON’da akıllı ev tanıtımına katılan \'Miss Bikini Universe 2016 Litvanya Güzeli\' Raimonda Gecaite ile ünlü model Dasha Kina’nın Trabzonspor formalı çektirdiği ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflar beğenildi.

Miss Bikini Universe Litvanya 2016 güzeli Raimonda Gecaite ile ünlü model Dasha Kina, bir inşaat şirketi tarafından yapımı tamamlanan \'Akıllı evler\'in tanıtımı için geçen ay Trabzon’a gelmişti. Ev tanıtımı ardından kenti gezen iki güzel, giydikleri 61 sırt numaraları Trabzonspor forması ile verdikleri pozları ülkelerine döndükten sonra sosyal medya hesaplarında paylaştı. İki modelin paylaşımları beğenildi.



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