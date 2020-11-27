Ünlü modelin ölümüne neden olan kişi, çocuğunun babası çıktı!

26 yaşındaki ABD'li model Brittany Rhea Phillips, geçtiğimiz gün ABD'de cadde üzerinde yürürken kendisine çarpıp üzerinden geçen aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Modelin ölümüne neden olan araç sürücüsünün çocuğun babası olan sevgilisi olduğu tespit edildi.



Model ve iş kadını Brittany Rhea Phillips, geçtiğimiz cumartesi günü Mississippi eyaletinin Oktibbeha kentinde cadde üzerinde yürürken kendisine arkadan çarpıp üzerinden geçen aracın altında kaldı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Brittany'e çarpıp ezerek öldüren kişinin 30 yaşındaki eski erkek arkadaşı polis James Heath Kitchens olduğu ortaya çıkınca polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, eski kız arkadaşı ve oğlunun annesi olan Britnnay'ı kasten öldürmekten yargılanacak olan James'in cinayeti aile sebeplerden dolayı işleme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.