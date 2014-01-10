Ünlü model Miranda Kerr'e Antalya'da nazar değdi!

Dünyaca ünlü Avustralyalı top model Miranda Kerr, Antalya'daki Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıktı. Defilede 4 kıyafetle podyuma çıkan Kerr, ikinci kez podyumda boy gösterdiği anda uzun topuklu siyah ayakkabısı topuğundan çıktı. Eğilerek ayakkabısını düzeltmek zorunda kalan Kerr, podyum yürüyüşünü başarıyla tamamladı. Miranda Kerr, yaşadığı talihsizlikle ilgili, "Ben de insanım. Böyle şeyleri fazlasıyla yaşadım" dedi.

Osmanlı saray bahçesi olarak düzenlenen podyumda 3 farklı firmanın ilkbahar ve yaz koleksiyonundan parçalar taşıyan Miranda Kerr, 2011 Victoria's Secret defilesinde taşıdığı 2.5 milyon dolarlık sütyenin ardından 3 milyon dolar fiyat biçilen takı setiyle Antalya'daki podyumda kendi rekorunu kırdı.

İlkinde çiçek desenli elbiseyle yürüyen dünyaca ünlü top model Kerr, jean pantolon ve deri ceketten oluşan kombinasyonu tanıtmak için ikinci kez podyumda göründüğü anda yüksek topuklu siyah ayakkabısı topuğundan çıktı. Kerr, önce ayak manevrasıyla ayakkabıyı yeniden giymeye çalışsa da talihsizlik yakasını bırakmadı. Birkaç adım sonra ayakkabı yeniden aynı yerden çıktı. Bu kez eğilerek ayakkabısını giyen Kerr, podyumda yürüyüşünü başarıyla tamamladı. Miranda Kerr, üçüncü kez podyumda göründüğünde 12 ustanın 2.5 aylık çalışması sonucu ortaya çıkan, 2014 pırlanta taşla işli 3 milyon değerindeki takı setini silah elbiseyle birlikte taşıdı. Kerr, Dosso Dossi podyumunda finali yerlere kadar uzanan ve başında kır çiçeklerinden taç taşıdığı fuşya rengi elbiseyle yaptı.



Defilenin ardından Dosso Dossi CEO'su Hikmet Eraslan'la basın toplantısına katılan Miranda Kerr, salonu Türkçe "Merhaba" diyerek selamladı. Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu belirten Kerr, "Benim için özel bir gün" dedi. New York'taki hava şartlarından dolayı Türkiye'ye gelmesinin geciktiğini aktaran Kerr, Antalya'yı gezmek için düşlediği zamanı yaratamayacağını söyledi. Kerr, "Çocuğumu görmek için biran önce eve gitmek istiyorum. Umarım yazın tekrar gelirim" dedi.



Dosso Dossi Fashion Show'un geçen yıl yaz aylarında gerçekleştireceği defileye Gezi olaylarına verdiği destek nedeniyle katılmak istemediği iddialarına da değinen Kerr, "O dönem şartları zorlamadan, gelişmelerin içinde bulunmadan gerisinde durarak bulunmak istedim. Bugünün doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Podyumda yaşadığı talihsizliği de anlatan top model Kerr, olayın çok önemli olmadığını belirterek, "Ben de insanım. Bir defasında ayakkabı tamamıyla ayağımdan çıkmıştı. Bu yine iyiydi. Böyle şeyleri fazlasıyla yaşadım" dedi.

Podyumda taşıdığı 3 milyon dolarlık takı setinin çok güzel olduğunu, konsepte çok uyumlu bir tasarım olduğunu aktaran, saray bahçesi formundaki podyumu da beğendiğini belirterek, "Çiçekleri çok severim. New York'ta bahçem var. Böylesi bir podyumda yürümek, kendimi tabiat içinde hissetmekten mutluyum" dedi. Kerr, defile sunulan koleksiyona ilişkin de beğenisini ifade etti, "Uzun elbiseler çok şık kıyafetler vardı. Yapılan işleri, ürünleri çok beğendim" diye konuştu.

Miranda Kerr, kavuşmak için Antalya'yı gezme programını iptal ettiği oğlunun kendisi gibi doğaya bağlı bir insan olduğunu, sahilde, bahçe ve parklarda birlikte zaman geçirmekten zevk aldığını söyledi. Ayrıldığı eşi Orlando Bloom'la çok yakın bir tarih içinde yılbaşı tatilinde ve oğlunun doğum gününde birlikte olduklarını belirten top model Miranda Kerr, "Birbirimizi seveceğiz" dedi. Bundan sonraki iş yaşamı içinde çocuğuyla ilişkisini en üst seviyede tutmak istediğini belirten Miranda Kerr, "Bir yıl içinde birkaç sürpriz olacak onları da zaman içinde duyacaksınız" dedi. Kerr, Victoria's Secret melekliğinden kendi isteğiyle ayrıldığını dile getirdi. Miranda Kerr, basın toplantısını yine Türkçe "Teşekkürler" diyerek tamamladı.