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Yaşam

ÜNLÜ MODEL KURKOVA İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A)

25 Mart 2011 12:44

-ÜNLÜ MODEL KURKOVA İSTANBUL'DA  İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - Victoria's Secret'ın ünlü Çek modeli Karolina Kurkova, Axe Excite kampanyası kapsamında İstanbul'a geldi. THY'ye ait uçakla New York'tan gelen ünlü manken, konuştuğu Türkçe kelimeler ve sempatik davranışlarıyla Atatürk Havalimanı'nda ilgi odağı oldu. Kurkova, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye bir kez daha gelmekten mutlu olduğunu belirterek, çok eğlenceli bir kampanya için geldiğini, İstanbul'da şanslı ''Axe erkeği'' ile tanışacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Karolina Kurkova, daha sonra Atatürk Havalimanı'nda kendisini bekleyen hayranlarıyla sohbet ederek resim çektirdi.  Axe'ın yeni ürünü Axe Excite için Türkiye'ye özel olarak hayata geçirdiği ''Dikkat Kızlar Üstüne Düşecek'' isimli dijital kampanyasında rol alan ünlü Çek model Kurkova, facebook üzerinde gerçekleştirilen kampanyada tarif ettiği ideal Axe erkekleriyle buluşacak.

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