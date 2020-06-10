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Ünlü model Bar Rafaeli'ye 2.8 milyon dolar vergi cezası

10 Haziran 2020 11:52

İsrailli ünlü model Bar Rafaeli, gelirini eksik bildirdiği için 2.8 milyon dolar vergi cezasına çarptırıldı. 35 yaşındaki model 9 ay kamu hizmeti yapacak, annesi Zipi Rafaeli de 16 ay hapis yatacak.

İsrail Adalet Bakanlığı tarafından hakkında 7.2 milyon dolarlık vergi kaçırma iddiaları bulunan Bar Rafaeli mahkeme ile anlaşmaya vardı.

Gelirini eksik bildirdiği tespit edilen Rafaeli, 750 bin dolar ceza ve 2.8 milyon dolar vergi ödeyecek. Rafaeli ayrıca 9 ay kamu hizmeti cezası da aldı.

Hem menajeri hem annesi olan Zipi Rafaeli’ye ise 750 bin dolar para ve 16 ay hapis cezası verildi. Verilen cezaların toplamı ise 4.3 milyon dolar ediyor.

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