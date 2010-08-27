-ÜNLÜ MODEL AMBROSİO İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL (A.A) - 27.08.2010 - Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, İstanbul Fashion Week 2010'da (İstanbul Moda Haftası) podyuma çıkmak için Türkiye'ye geldi. Ambrosio, THY'nin tarifeli uçağıyla akşam saatlerinde Frankfurt'tan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde güzelliği ve sempatik tavırlarıyla dikkati çeken Ambrosio, yarın yapılacak Koton defilesinde podyuma çıkacak. İstanbul Fashion Week'in kapanış partisine de katılacak olan Ambrosio, havalimanında gazetecilere, Türkiye hakkında çok güzel şeyler duyduğunu belirterek, ''İlk defa ülkenize geliyorum. Çok heyecanlıyım'' dedi.