Ünlü modacıdan çocuklara özel  ‘Kıyafet Tasarlıyorum Atölyesi'

İSTANBUL, (DHA)- Modacı Hasan Koca, Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de çocuklarla buluşacak. Koca, çocuklara kıyafet tasarlamanın ana fikrini öğreterek tasarımlara birlikte hayat verecek.

Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de, \'İz Sergisi’ kapsamında çocuklar için özel bir atölye düzenlenecek. Birkan Sokullu, Burcu Biricik, Kemal Doğulu, Keremcem, Murat Boz, Murat Dalkılıç ve Sarp Apak gibi pek çok ünlüye kıyafet tasarlayan Hasan Koca, 7-12 yaş aralığındaki çocuklarla birlikte ‘Kıyafet Tasarlıyorum Atölyesi’ gerçekleştirecek.

12 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak olan atölyede, çocuklar modacı olduklarını hayal edip kendi kıyafet koleksiyonlarını tasarlayacak. Yaptıkları kıyafetleri diledikleri gibi renklendirip son haline getirecek ve tasarım giysilerini evlerine götürecek. Katılımın ücretsiz olduğu atölyede sınırlı sayıda kontenjan olduğu için öncesinde kayıt yaptırılması gerekiyor.