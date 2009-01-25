Ünlü modacı Dilek Hanif’ten Paris çıkarması

Ünlü modacı Dilek Hanif, Paris Haute Couture haftasında düzenlenen defileler çerçevesinde 2009 yaz tasarımlarını 27 Ocak Salı günü modaseverlere tanıtacak.



Defile çalışmaları için atölyesini Paris'e taşıyan modacı, hafta boyuncu podyuma çıkacak 200 model arasından 30 parçalık koleksiyonunu en iyi taşıyacak 20 ismi büyük bir titizlilikle belirledi.



2004 yılında Paris Haute Couture moda haftasına katılan ilk Türk moda tasarımcısı olan Hanif, yaptığı açıklamada, "artık düzenli olarak katıldığı Paris Haute Couture haftası için büyük heyecan duyduğunu ve Türk modasını böylesine önemli bir organizasyonda dünyayla buluşturmaktan büyük onur duyduğunu" belirtti.



"Osmanlı'dan esinlenerek hazırladığı Dilek Hanif 2009 Haute Couture yaz koleksiyonunun, önceki yıllarda hazırladığı koleksiyonlara oranla çok daha maskülen olduğunu, daha dinamik ve güçlü bir kadını işaret ettiğini" belirten Hanif, "çok özel işleme teknikleri kullanarak zırh görünümünde metal sıvamalar yapıldığının" altını çizdi.



Paris'in en prestijli defile mekânlarından biri olan Ecole National des Beaux Arts'da gerçekleşecek defile öncesinde defile müziklerini hazırlayan ünlü DJ Michel Gaubert ile de bir araya gelen Hanif, Paris'te yoğun çalışmalarını son ana kadar büyük bir heyecanla gerçekleştireceğini söyledi.



(AA)

