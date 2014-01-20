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Ünlü modacı 48 yaşında ikinci kez anne oldu

iki aydır Amerika'da doğum için bekleyen 48 yaşındaki ünlü modacı Esin Maraşlıoğlu ikinci kez anne oldu

20 Ocak 2014 13:51

6 yıldır birlikte olduğu iş adamı Melih Yılmaz ile geçtiğimiz nisan ayında sadece birkaç dostunun katıldığı törenle New York’ta nikah masasına oturan Esin Maraşlıoğlu, şimdi de 48 yaşında ikinci kez anne oldu. 29 yaşında bir kızı bulunan Maraşlıoğlu’nun bu kez oğlu oldu.

Yaklaşık iki aydır doğum için Amerika’da olan ünlü modacı, önceki akşam sezaryenle doğum yaptı. Maraşlıoğlu’nun bebeğinin ABD vatandaşlığı alması için doğumu burada gerçekleştirdiği konuşuluyor. Ünlü modacının bebeğin ismi Leon oldu.

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