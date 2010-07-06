Ünlü modacı 2. okulunu açıyor

T24- Modacı Cemil İpekçi, Mardin'de yöre kadınlarının eğitim gördüğü ''Moda ve Tasarım Merkezi''nin ardından, Kızıltepe ilçesinde ''Geleneksel Kıyafet Tasarım ve Üretim Okulu'' açacağını söyledi.



Projesi ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e gelen ünlü modacı, Vali Hasan Duruer'i makamında ziyaret etti.



Duruer, kabulde yaptığı konuşmada, 7 bin yıllık tarihiyle son yıllarda kültür ve inanç turizminin önemli merkezlerinden biri haline gelen Mardin'de, kültür ve sanat etkinliklerinin de arttığını belirtti. Mardin'in turizm potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Duruer, ''Mardin'i uluslararası alanda pazarlamak önemlidir. Mardin kendi yapısıyla bir markadır, kente özgü marka olacak ürünleri var. Önemli olan bunları pazarlayabilmektir'' dedi



İpekçi, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kentteki ikinci okulunu, ''Geleneksel Kıyafet Tasarım ve Üretim Okulu'' adıyla Kızıltepe ilçesinde açacağını bildirdi. Okulda 300 kişinin eğitim alacağını kaydeden İpekçi, ''İçinde anaokulu da bulunacak okulda, moda derslerinin yanı sıra İngilizce, tiyatro ve müzik dersleri verilecek'' dedi. İpekçi, üçüncü bir okulu da Şırnak'ın İdil ilçesinde açmayı düşündüğünü söyledi.



Mardin'de 25 Eylül'de uluslararası defile düzenleyeceğini de bildiren İpekçi, ''Kasımiye Medresesi'ndeki defileme yurt içi ve yurt dışından çok sayıda misafir gelecek. Misafirler burada 3 gün kalacak. 30'a yakın yabancı basın kuruluşu çekim yapacak. Defile bu topraklardaki kültürü, her türlü etnik grubu, dili ve inancı tanıtacak'' diye konuştu. İpekçi, kente 5-6 yıl önce geldiğinde rahatsızlık duyduğu görsel kirliliğin ortadan kaldırılmasından büyük mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.



Mardin Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) ve Valilik desteğiyle yürütülen proje çerçevesinde, 30 Mayıs 2009 tarihinde ''Cemil İpekçi Moda ve Tasarım Merkezi'' açılmıştı. Merkezde, 60 kadına moda ve tasarım eğitimi veriliyor.

