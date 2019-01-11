Ünlü modacı 10 yıllık çalışmalarını sergide birleştirdi

Sinem ERYILMAZ –Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA) - Murat Boz, Keremcem, Enis Arıkan, Sarp Apak ve Demet Evgar gibi birçok ünlü ismin modacılığını üstlenen Hasan Koca, son 10 yılda hayata geçirdiği çalışmalardan oluşan ‘İz Sergisi’ni sanatseverlerle buluşturdu.

Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Trump Art Gallery’de bulunan serginin açılışında genç moda tasarımcısını sanatseverler ve dostları yalnız bırakmadı.

Türk modasında unisex tasarıma öncülük eden Koca’nın üretimlerinde rastlanan geometrik formların temeline inilen sergide, tasarım fikirlerinin ortaya çıkışı ve geometrinin rastlantısal formların yarattığı çok katmanlı üretim sürecine izleyicinin tanıklık etmesini sağlanıyor.

Hasan Koca’nın ilk dönem çalışmalarında yer alan erkek ve kadın figürleri ‘İz Sergisi’nde belirsiz formlara dönüşerek yeni estetik yargılara yol açmanın yanı sıra, izleyiciyi yeni yorumlar yapmaya davet ediyor. Üretim sürecinde şehir, hayat ve hız gibi olguların bulanık halinden uzaklaşarak kendiyle kalan ve bunu bir kaçış olarak gören Hasan Koca, İstanbul\'dan uzaklaştığı dönemlerdeki ruh halini eserlerine yansıtıyor.

ÇİZİMLER KUMAŞLARA DÖKÜLECEK

Açılışta konuşan Hasan Koca, “Burada benim 10 yıldır İstanbul’un şehir hayatı içerisinde yaşarken kaçış notu olarak yaptığım çizimleri sergiliyorum. Bir noktada o çizimler günlük hayatımda sanatçılara tasarladığım kıyafetlerin formlarını oluşturmaya başlıyor. Burada hem sanat kısmını, hem de tasarım alanında bütün yaptığım her şeyi bir araya getirdim. Bu resimler aynı zamanda gelecek sezon koleksiyonumuzun çizimleri de. Bunları artık kıyafetlerde görmeye başlayacağız. Bir aylık bir süreç içerisinde burada ürünleri de satın alabilirler, aynı zamanda da sergiyi de ziyaret edebilirler” ifadelerini kullandı.

Genç modacı aynı zamanda çocuklar için de workshoplar olacağını, onlara da tasarımlar yaptıracaklarını söyledi.

SOYUT DÜŞÜNMEYE YÖNLENDİRİYOR

“Bu işleri yaparken çok heyecanlı oluyorum. Bugün de hepsinin burada olması ve insanların resimlerle kıyafetler arasında bir bağ kurması, insanların keyif alıp daha soyut düşünebilmesi açısından önemli” diyerek sözlerine devam eden Koca, “Resimlere baktığınız zaman çok gerçekçi değiller. Daha sürrealist işler, bambaşka formlara benzetebiliyorsunuz. Aslında bu bir hikâye. Ben burada bir hikâye yaratıyorum. Burada bir tasarımcının hem çizim, hem üretim, hem satış, aynı zamanda eleştirel bir şeyler yapmak gibi bir durum söz konusu. Bu açıdan da çok mutluyum” açıklamasında bulundu.

KEREMCEM’DEN HASAN KOCA’YA ÖVGÜ

Şarkıcı Keremcem Hasan Koca’nın tasarımlarını çok beğendiğini dile getirerek, “Kıyafet tasarımlarıyla işlerinin geometrik yapısı birbirine o kadar çok benziyor ki, bütünleşik yapıları çok severim. İki konuda da çok başarılı bence. Burada olmak istedim. Çok da sevdiğim bir arkadaşım” dedi.

“MODA İLE ALAKALI DEĞİLİM”

Moda ile alakalı biri olmadığını söyleyen Keremcem, yaptığı işlerde birilerinin kendisine yardımcı olması gerektiğini belirterek, “İki kriterim var. Rahat olması ve karakterime uygun olması. Çok sevdiğim tasarımcı arkadaşlarım var. Hasan Koca da onlardan biri. O yüzden hem işim kolaylaşıyor, hem de beni daha şık görebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“ESERLERİ SADE VE VURUCU”

Oyuncu Beste Bereket ise “Tasarımlarındaki sade ama vurucu detaylar resimlerinde de var. O yüzden bir Türk tasarımcının bu kadar sade ve vurucu eserler çıkarması bence çok kıymetli bir şey” diye konuştu.

Kıyafetlerinde rahatlığı tercih ettiğini söyleyen Beste Bereket, “Hasan Koca’nın kıyafet tasarımları da bence öyle. Tek bir parça asimetrik kesimler bana şık görünüyor. Spor ayakkabı ile giyince farklı, topuklu ayakkabı ile farklı bir şey oluyor. Çok çaba göstermeye gerek kalmayan bir şıklık olması güzel. Şık olmak için saatlerini harcama fikri bana çok uzak geliyor. Bir de bebekten dolayı o kadar vakit de yok” dedi.

Beste Bereket sözlerini şöyle sürdürdü:

“Resimler de çok etkileyici. Bir Türk tasarımcıya hepimizin destek veriyor olması çok güzel. Çünkü bu tasarımları belki bir yabancı tasarımcı yapıyor olsa çok daha fazla yankı bulabilir. Ama Türkler çok iyi eserler veriyor. Bunun arkasındayız.”

SERGİ OCAK AYI BOYUNCA SANATSEVERLERE AÇIK OLACAK

Öte yandan sanatçının resim çalışmalarındaki çizgilerden esinlenerek hazırladığı unisex kıyafet ve çanta koleksiyonları da sergide satışa sunuluyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre\'nin üstlendiği sergi, ocak ayı boyunca ziyaret edilebilecek.