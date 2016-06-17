Ünlü mimar Şaziment Arolat, 82 yaşında fikri uyuşmazlıktan boşanıyor

Ünlü mimar Şaziment Arolat (82), kendisi gibi mimar olan 55 yıllık kocası Neşet Arolat’dan (82) anlaşmalı olarak boşanmak için dava açtı. Mimari yarışmalarda 16 birincilik ödülü alan Şaziment Arolat, kişilik farklılığından dolayı davalı kocasıyla ruhsal ve fikri uyumsuzluk yaşadığını, ilerleyen yaşları ve bazı ciddi rahatsızlıkları göz önünde bulundurularak boşanmalarına karar verilmesini istedi. Taraflar mahkemede, “Birbirimizden hiçbir talebimiz yoktur, barışmak istemiyoruz” dedi. Mahkeme ise nüfus kayıt tablosunda tarafların evlenme hanesinde evlilik tarihinin yazılmadığı gerekçesiyle davayı erteledi.

“Yaşları çok ilerledi, rahatsızlıklar var"

Şaziment Arolat’la eşi Neşet Arolat 1961 yılında evlendiler. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, eşinden boşanmak için 55 yıl sonra dava açan Şaziment Arolat’ın avukatı Rüya Beril Çetintaş, İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçesinde şunları yazdı:

“Artık evlilik birliğini devam ettirmek imkansız hale gelmiştir. Davalı koca da boşanmak istemektedir. Boşanmanın sonuçları hakkında taraflar bir protokol hazırlamışlardır. Tarafların ilerleyen yaşları ve bazı ciddi rahatsızlıkları göz önünde bulundurularak boşanmalarına karar verilsin.”

Avukat Beril Çetintaş’ın mahkemeye sunduğu boşanma protokolüne göre, tarafların müşterek çocukları 18 yaşını geçtiği için herhangi bir velayet ve iştirak nafakası yok. Aynı şekilde karşılıklı olarak birbirlerinden hiçbir şekilde yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat taleplerinde bulunmayacaklar. Tapulu taşınmaz, araç ve şirket hisseleri kimin adına kayıtlıysa aynı şekilde devamını kabul edecekler.

Kütükte evlilik tarihler yazmadığı için boşanamadılar

Arolat çifti, davanın duruşmasında avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Mahkeme hakimi taraf avukatlarına barış ihtimallerinin olup olmadığını sordu. İki tarafın avukatı da “sulh ihtimali yok, anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilsin” dedi. Ardından Şaziment Arolat söz aldı ve “Barışmak istemiyorum. Anlaşmalı olarak bugün boşanmak istiyorum. Boşanma protokolündeki imza bana aittir” dedi. Neşet Arolat da anlaşmalı boşanma isteğini tekrarladı. Neşet Arolat, “Ben de boşanmak istiyorum. Herhangi bir katılma alacağı talebim, maddi-manevi tazminat, nafaka ve eşya alacağı talebim yoktur” dedi. Ancak mahkeme, nüfus kayıt tablosunda tarafların evlenme hanesinde evlilik tarihinin yazılmamış olduğunu söyledi. Bunun üzerine çiftin avukatları da, “Tarafımıza yetki ve süre verildiği takdirde nüfustaki bu eksikliğin tamamlanmasını sağlayacağız” dediler. Mahkeme de Fatih Nüfus Müdürlüğü’ne yazı yazarak tarafların nüfus aile kayıt örneğinde evlenme tarihinin niçin eksik olduğu hususunun sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.