-Ünlü markaların tercihi Türkiye DENİZLİ (A.A) - 14.10.2011 - Konfeksiyon Yan Sanayi Derneği Başkanı Reşat Gülen, ünlü markaların kaliteli ürünler için Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. Gülen, Konfeksiyon Yan Sanayi Derneği'nin yaklaşık 18 yıldır Türkiye'nin konfeksiyon alanındaki yan sanayi ürünlerini tanıtım için çalıştığını kaydetti. Türkiye'de üretilen etiket, fermuar, dar dokuma, düğme, elbise atkısı, astar gibi grupların kalitesinin gün geçtikçe arttığını belirten Gülen, ''Dernek olarak amacımız yan sanayide üretim yapan firmaları tanıtmak. Diğer ülkelerdeki insanlara, konfeksiyon firmalarına tanıtmak. Biz Türkiye'de bu işin yapıldığını dünyaya anlattık. Türkiye yan sanayisi, İtalya ve Çin'den sonra 3. sırada yer alıyor'' dedi. Gülen, geçmişte maliyeti azaltma adına birçok hazır giyim firmasının Çin'den gelen yan sanayi ürünlerini kullandığını ancak bunun iyi bir yol olmadığının daha sonra görüldüğünü ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Böyle yaparak maliyetlerini düşürdüler. Fakat sonradan anladılar ki bu işte maliyetten daha çok kalite ön planda. Kalite işin içine girince Türkiye'deki mamuller tercih edilmeye başladı. Kaliteli mal üretmek isteyenlerin Türkiye'yi tercih etmekten başka şansı kalmadı. Ürünlerinde katma değeri yüksek kaliteli yan sanayi ürünleri kullanan yabancı hazır giyimciler siparişlerini Türkiye'ye kaydırdı. Vakko, Altınyıldız, Ramsey, Zara, Hugo Boss, Massimo Duti, Mango, Burberry, Mark & Spencer gibi yerli ve yabancı birçok firmaya yan sanayi ürünü veriyoruz. Ukrayna, Romanya, Tunus, Fas, Bulgaristan bizim daimi müşterilerimiz.'' Gülen, yan sanayicinin en büyük sıkıntısının ülkeye kaçak giren mallar olduğunu sözlerine ekledi.