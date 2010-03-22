Ünlü markadan dinazor dışkılı saat koleksiyonu

T24- Ünlü İsviçreli saatçi Yvan Arpa, yeni saat koleksiyonunda dinozor dışkısı kullandığı bildirildi. Geçmişte, saatlerini yaparken Titanic gemisinden alınmış paslanmış çelik ve ay tozu kullanmış olan Yvan Arpa, bu sefer daha da ileri gidip paleontolojide koprolit adı verilen fosilleşmiş dışkı kullanmaya karar verdiğini belirtti.





AFP'ye yaptığı açıklamada, yasak madde olarak bilinen koprolitin saate mükemmel bir renk verdiğini anlatan Arpa, 100 milyon yıllık koprolitin çok iyi bir anti madde olduğunu söyledi.





Arpa'nın kullandığı fosil dışkısı, türü belirsiz otçul bir dinozora ait. Gri ve turuncu damarlı sedef rengindeki beyaz dışkı saatin zeminini oluşturuyor. Saatin akrep ve yelkovanı siyah, kayışı kurbağa şeklinde.





Merkezi İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarındaki Vesenaz kentinde bulunan Artya saat şirketinin kurucusu olan Arpa, fiyatı 12 bin İsviçre frangı (8 bin 300 avro), olan dinozor dışkılı saatin "tek ve onaylı" olduğunu bildirdi.





Geçmişte zamanı göstermeyen, ama sadece gece ve gündüzü gösteren 300 bin franklık (207 bin 500 avro) bir saatin de yapımcısı olan Arpa, "Başkaları altın ve gümüşle çalışıyor, bense asil olmayan maddeyi asil hale getiriyorum" dedi.





Modern sanata yakın olduğunu ifade eden 45 yaşındaki Yvan Arpa'nın dinozor dışkılı saat koleksiyonu, İsviçre'nin kuzeyinde Basel kentindeki Baselworld salonunda 25 Marta kadar görülebilir.





Saat yapımında özgün olan sadece Yvan Arpa değil. Merkezi İsviçre'nin Sainte-Blaise kentinde bulunan Louis Moinet saat markasının sahibi Jean-Marie Schaller de bu yıl dinozorlardan esinlenmiş. Schaller, saat modelinde Amerikan kıtasının kuzeybatısında 150 milyon yıl önce yaşamış otçul bir dinozorun kemik parçalarından yararlanmış.





Geçmişte saat yapımında Mars gezegeninden gelen meteorit kullanan Jean-Marie Schaller'in dinozor kemikli saati ise 310 bin franga, yani 214 bin 400 avroya satılıyor.