Ünlü markadan 50 mağazasını kapatma kararı; 4 bin kişi işsiz kalacak

İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Debenhams'ın, zarar ettiği gerekçesiyle 50 mağazasını kapatmaya karar verdiği belirtildi. Debenhams, geçen yıl Türkiye'deki iki mağazasını kapatmıştı.

İngiliz perakende zinciri Debenhams'ın, son bir yıl içerisinde 491,5 milyon sterlin zarar ettiği, bu nedenle 50 mağazasını kapatmaya karar verdiği belirtildi.

İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Debenhams, finansal sıkıntılar nedeniyle 50 mağazasını kapatmaya karar verdi.



İngiltere genelinde 166 mağazaya sahip Debenhams’tan yapılan açıklamada, şirketin son bir yıl içerisinde 491,5 milyon sterlin zarar ettiği, bu nedenle 50 mağazasını kapatmaya karar verdiği belirtildi.

Kapatma kararının, 4 bin çalışanın işini kaybetmesine neden olacağı tahmin ediliyor.