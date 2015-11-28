Ünlü marka pil ambalajının altından Çin malı çıktı!

Manisa’da her zaman kullandığı pillerin bitmesinden şüphelenen bir esnaf üzerindeki kaplamayı açtı. Tercih ettiği markanın kaplamasının altında Çin malı başka bir marka pil çıkması üzerine esnaf durumu Tüketici Hakları Derneği'ne bildirerek şikâyetçi oldu.

İHA’nın haberine göre; sürekli aynı markayı tercih ettiğini anlatan Manisalı esnaf Fetullah Boğazlı, “Devamlı aldığımız pil. Alıp getiriyorum bir hafta kullanıp çöpe atıyoruz. Geçen hafta aldım kuşkulandım. Ben de pilin kaplamasını açtım. Pilin altından değişik bir marka çıktı. Bu insanlar çok şeytani şeyler düşünüyor. Şeytanın aklına gelmez böyle şeyler ama bu insanların aklına geliyor. Bir vatandaş olarak tüketici olarak şikâyette bulunacağım” dedi.

"Cin fikirli bir iş"

Tüketici Hakları Derneği Manisa Şubesi Başkanı Rıfat Eriş Asyalı ise, böyle bir olayı öğrendikten sonra ilgili firmayı aradıklarını belirterek şunları söyledi:

"İstanbul’daki firmayla görüştük bizi hukuk servisine aktardılar. Onlara durumu anlattık. Olayın nerede olduğunu kime yapıldığını ve kişinin ismini bildirdik. Onlar da savcılığa suç duyurusunda bulunup ilgili yere müdahale edeceklerini bize iletti. Ben arkadaşımızı duyarlı davrandığı için kutluyorum" dedi. Duyarlı vatandaşlara ihtiyaç olduğunu anlatan Asyalı, sözlerini şöyle tamamladı: "Vatandaşlarımızın kendi meselelerine, konularına sahip çıkmaları onların bence birinci asli görevleri olması gerekiyor. Fetullah arkadaşımız bu görevini yerine getirmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu konularda herkes farkına varmayabilir. Çok cin fikirli bir iş. Üzerini kaplayıp, marka yazıp ilgisi olmayan bir markayla vatandaşa fahiş fiyatla satma olayıdır. Vatandaş bunun nasıl farkına varacak bilemiyorum. Vatandaşlarımız böyle bir olayla karşılaştığında ilgili firmanın merkezine ulaşmalı. Onlara durumu anlatmalı. Onlar zaten gerekeni yapar. Bizim derneğimize de başvursa bizde irtibat kurdurur gerekli işlemleri yaptırırız.”