Ünlü mankenlere benzeyenlere fuhuş yaptırdı

İzmir'de polisin yaptığı operasyonda yakalanan mankenlik ajansı sahibinin ünlü mankenlere benzeyen genç kızları fuhşa yönlendirdiği öne sürüldü.



İzmir'de polisin geçen hafta fuhuş çetelerine yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 28 şebeke elemanından birinin mankenlik ajansı sahibi olduğu ve ünlü mankenlere benzeyen genç kızları fuhşa yönlendirdiği öne sürüldü.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin fuhuş operasyonunda yakalanan zanlılardan M.Ö'nün, İzmir'de mankenlik ajansı sahibi olduğu belirlendi.



M.Ö'nün, ünlü mankenlere benzeyen genç kızlara fuhuş yapmaları için aracılık yaptığı iddia edildi.



İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a gelen ihbar mektubu üzerine 1 hafta önce başlatılan operasyonda, kentte fuhuş organizasyonlarını yürüttükleri ve birlikte çalıştıkları belirlenen 7 ayrı grubun 2'si kadın 7 elebaşının da aralarında bulunduğu 49 kişi ile bu gruplarca fuhşa zorlandığı ileri sürülen 2'si Türk 33 kadın yakalanmıştı.



Adliyeye sevk edilen 49 kişiden 28'i tutuklanmış, fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen kadınlar sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmişti.

