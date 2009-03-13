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Yaşam

Ünlü mankenler şehitler için podyumda

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün burs sağladığı 500 üniversiteli öğrenci için ünlü mankenlerin de katılımıyla defile düzenlendi.

13 Mart 2009 02:00

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün burs sağladığı 500 üniversiteli öğrenci için ünlü mankenlerin de katılımıyla defile düzenlendi.

İzmir Grand Swiss Otel'deki defile öncesinde Devlet Sanatçısı Burçin Büke piyanosuyla çeşitli eserler seslendirdi.



İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın eşi Nurten Çapkın'ın açılış konuşmasında, ünlü moda tasarımcısı Ertan Kayıtken'in mesleğinde 30'ncu yıl özel defilesinin Rebab Gürel'in himayelerinde kendilerinin de katkılarıyla gerçekleştirildiğini, defilenin gelirinin 500 üniversiteli öğrenciye burs olarak bağışlanacağını söyledi. Çapkın, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Geliri üniversite öğrencilerine burs olarak kalan defilede ünlü mankenler Şenay Akay, Cansu Dere, Ece Sükan ile birlikte toplam 20 manken sahne aldı. Evlendikten sonra İzmir'e yerleşen ve anne olan İzmirli manken Yüksel Ak, 1,5 yıl aradan sonra podyumlarda boy gösterdi.

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