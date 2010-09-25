Ünlü mankene Facebook tuzağı

T24- Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden manken Senem Kuyucuoğlu’na Facebook’ta lezbiyen tuzağı kuruldu. Facebook’ta adına açılan profilde internet üzerinde yazıştığı kadınlara lezbiyen olduğunu belirterek cep telefon numarasını verdiği kişi Senem Kuyucuoğlu'nun eski ev arkadaşı Serap B.Ç. çıktı.



Cepten aradılar

Bir ay önce Şişli Cumhuriyet Savcılığı’na başvuran manken Senem Kuyucuoğlu, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta kendi adına profil açıldığını belirterek “Tanımadığım birkaç bayan beni cep telefonumdan arıyarak, lezbiyen ilişki teklif edince şok oldum. Bu kadınlar benimle Facebook'taki profilimden mesajlaştıklarını ve telefonumu benim verdiğimi söyleyince şok oldum. Facebook’taki kişi ben değilim. Benim adıma profil oluşturan bu kişiden şikayetçiyim” dedi.



Savcılık, Senem Kuyucuoğlu’nu Asayiş Şube Müdürlüğü, Bilişim Suçları Büro Amirliği’ne gönderdi. Gayretepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelen Senem Kuyucuoğlu, burada da şikayetini yeniledi.



Polis tarafından başlatılan soruşturma da Facebook’taki profilin IP numarasını tespit edildi. Tespit edilen IP numarasının bağlandığı internet telefondan adres belirlendi. Çalışmanın ardından Senem Kuyucuoğlu’nu şok eden isim çıktı.



Gazeteciyi de dolandırmış

Facebook’teki profili hazırlayan kişinin eski ev arkadaşı Serap B.Ç. olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan Serap B.Ç., hakkında soruşturma açıldı. Serap B.Ç. polislere “Senem’in sosyal çevresi çok genişti. Benim o kadar çok arkadaşım yoktu. Onu kıskandığım için yaptım. Kötü bir amacım yoktu” dediği belirtildi.



Serap B.Ç.’nin bu olayı ilk olmadığı ortaya çıktı. 7 ay önce de Senem Kuyucuoğlu adına yine Facebook’ta profil açan Serap B.Ç., kendini Senem Kuyucuoğlu olarak tanıtarak magazin muhabiri Rıza Öziş’den onun adını kullanarak para isteyerek dolandırdığı iddia edilmişti.



